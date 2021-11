4 persoane, reținute pentru trafic de droguri

Polițiștii judiciari din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș – BCCO Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor DIICOT- BT Maramureș și cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Acțiuni Speciale, un echipaj canin din cadrul Serviciului de Ordine Publică și un specialist criminalist, au desfășurat o acțiune pe linie Antidrog în județul nostru.

Miercuri, polițiștii au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, la 5 locații din județ, o ordonanță de percheziție auto și 6 mandate de aducere.

În cadrul acțiunii au fost vizate mai multe persoane bănuite că ar fi fost implicate într-o re­țea de droguri de risc și mare risc.

În urma perchezițiilor desfășurate, polițiștii au ridicat: 6,9 grame cocaină, 567 grame de cannabis, o cultură indoor cu 12 plante susceptibile a fi cannabis, 0,3 grame rezină de cannabis, 5 grindere, două cântare electronice, două cutii, un portofel, un recipient, 4 pungi de tip ziplock, toate cu urme de substanțe vegetale, 3.200 buc. țigarete, în valoare totală de 1.920 lei, 6 telefoane mobile, 2.700 lei și 50 euro și un înscris ce are legătură cu cauza.

Miercuri, procurorul de caz a dispus măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore față de 4 persoane bănuite.

Cercetările continuă sub coordonarea DIICOT-BT Maramureș.