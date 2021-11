Într-o rezervație naturală asupra căreia vom reveni, am găsit cea mai absurdă situație. Tablă cu „Depozitarea gunoaielor strict interzisă!”, sub care erau puse două pubele improvizate. Adică… punem sau nu punem? E loc privat de depozitat, numai cei acreditați? Chiar lângă, alt anunț pueril, e șantier în lucru pe drumul interjudețean, deși e gata, finalizat și recepționat de mai mult de un an!!