Coliziuni în Baia Mare pe fondul consumului de alcool

• Pe strada Grănicerilor, polițiștii au constatat că un autoturism condus de către un bărbat, de 36 de ani, din Baia Mare, condus dinspre strada Păltinișului înspre B-dul Unirii, nu a păstrat o distanță corespunzătoare față de un autoturism și a intrat în coliziune cu acesta.

La volanul autoturismului acroșat se afla o femeie, de 36 de ani, din Baia Mare.

În urma impactului, au rezultat doar pagube materiale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind ”zero” în cazul femeii, iar în cazul bărbatului rezultatul a fost de 1.52 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

• La Intersecția bulevardelor Independenței cu Decebal polițiștii au constatat că două autoturisme au intrat în coliziune.

La volanul lor au fost identificați doi bărbați, de 22 și 38 de ani, ambii din Baia Mare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind ”zero” în cazul șoferului de 22 de ani, iar în cazul bărbatului, de 38 de ani, rezultatul a fost de 1.18 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice de sânge, însă a refuzat recoltarea probelor.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.