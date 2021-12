CIL Sighetu Marmației, pe primul loc la U19 și 17

Echipele de juniori republicani Under 19 și 17, angrenate în campionatele naționale de fotbal, au disputat ultima etapă din acest an, rundă încheiată cu rezultate pozitive, în special la Under 19, unde CIL Sighetu Marmației și CS Minaur Baia Mare rămân în top.

Astfel, în play-off-ul U19, liderul din Seria 8, CIL Sighet, a dispus pe teren propriu de LPS Târgu Mureș cu scorul de 5-2, și și-a consolidat poziția (37 puncte) și iernează acolo unde s-a aflat pe tot parcursul sezonului, atât în sezonul regulat, cât și în play-off. Și Minaur a terminat anul tot cu o victorie, 2-1 la Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin, cele trei puncte propulsându-i pe băimăreni pe locul secund (34 puncte) și cu șanse reale la calificare, primele două clasate din fiecare serie urmând să facă pasul către faza următoare. Rămânem tot la Under 19, însă la faza din play-out, unde CSȘ 2 Baia Mare a încasat o nouă bătaie, 1-3 la SCM Zalău, și continuă să fie codașa seriei (7 puncte).

La Under 17, în faza de play-off, etapa 4 a fost favorabilă doar ce­lor de la CIL Sighetu Marmației, care au învins cu un sec 5-0 pe LPS Târgu Mureș, victoria permițându-le, ca și în cazul echipei de rang superior, să ocupe prima poziție în S8 (33 puncte). Cealaltă reprezentantă, CS Minaur Baia Mare, a pierdut cu 2-5 la Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin și este doar pe locul 5 (24 puncte), departe de locurile de calificare. În play-out, CSȘ 2 a răzbunat eșecul de la Under 19 și a câștigat confruntarea de la SCM Zalău cu 3-1, băimărenii fiind lideri autoritari (24 puncte), cu opt puncte peste principala urmăritoare, LPS Satu Mare.