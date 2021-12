Colinde cu Ducu Bertzi și Moș Crăciun în Giulești, pentru 400 de copii

Sâmbătă, centrul satului Giulești a răsunat de colinde. Și nu oricum, Vorba unui sătean mucalit…”de când o venit aieștia la primărie avem și noi sărbători, cu colinde, cu Moș Crăciun, cu cadouri la copchii…”

Cu un drum, s-a pornit instalația bradului și iluminatul festiv, copiii au primit cadouri de la Moș Crăciun (trebuia să fie unul de-a dreptul nobil, venit de la Cluj…). Bonus, satul a primit și colindul unuia dintre folkiștii noștri reprezentativi, Ducu Bertzi.

„Da, aproximativ 400 de copii din comună vor primi cadouri de Crăciun, am pornit ideea în 2016 și ne ținem de ea, fie și-n condițiile date. Și anul trecut am făcut manifestarea, discret, cu măști, cu distanțare, dar am făcut. Avem aici localnici, oaspeți, preoții din satele aparținătoare, plus Ducu Bertzi cu un concert de colinde” – spune primarul Laurențiu Batin.

Edilul a chemat lumea aproape de scenă, a cerut copiilor liniște și atenție la colinde că…altfel sigur nu vine Moșu’ (care nu numai c-a venit, dar a venit cu o căruță trasă de doi cai de rasă superbi, imenși, ce mai că l-au eclipsat pe Moș în ochii participanților maturi!) Și i s-a dat cuvântul și microfonul lui Ducu Bertzi, care ne-a încântat. După concert, ne-a și vorbit!

„Sunt în turneu, într-adevăr, vin din Bistrița, mai cânt azi în Sighet, revin la Bistrița, apoi mai departe. Mă bucur că putem colinda acum, anul trecut pe vremea asta abia de am avut un singur concert de colinde. Revin cu mare drag acasă, în Maramureș, o simpla vizită, cât de scurtă, mă întărește! Cu alt curaj plec de-aici, de-acasă. M-ați întrebat dacă e în umbră folkul…să știți că nu! Sunt foarte multe festivaluri acum, recent am fost la Brăila și am văzut concurenți între 17 și 30 de ani, folkul chiar stă foarte bine! Alte genuri sunt cele care se cam chinuie, folkul e viu!” – ne spune artistul, după care fuge să se încălzească puțin.