Cum (nu) funcţionează administraţia în Maramureş!

Noile evoluţii politice, controversate sau nu, au adus o nouă configuraţie politică şi o nouă putere. Că e “monstruoasa coaliţie” sau nu, timpul o va demonstra. Dar la nivel de Maramureş s-au născut situaţii ciudate. Şi apropo, istoria mai aminteşte de o Monstruoasa coaliție (11/23 februarie 1866), o alianță dintre conservatori și liberalii radicali, constituită în scopul îndepărtării domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la domnie. Coaliția a apărut după alegerile din România, liderii acestei coaliții au fost radicalul C. A. Rosetti și Ion C. Brătianu, cărora li s-au alăturat și alte personalități ale vieții publice: conservatorul Lascăr Catargiu, moderatul Ion Ghica, Dimitrie A. Sturdza, Nicolae Golescu, Petre Mavrogheni. Iată două exemple, în oglindă, a conlucrării PSD-PNL în Maramureş, în termeni pur administrativi!

AŞA NU!!

Municipiul Sighetu Marmaţiei e martor al unei situaţii conflictuale istorice deja, între primarul PSD şi viceprimarul liberal. Dacă era doar vorba de politică, era în regulă. Dar deja afectează interesele cetăţenilor! În luna aprilie 2021, la înfiinţarea bugetului, se făcuseră promisiuni, gen asfaltarea a trei străzi. Dintre ele, ne spune viceprimarul Daniela Oniţa Ivaşcu, e în lucru doar una, intrarea dinspre Satu Mare, începută târziu, în toamnă. Nici centrul promis, nici alte străzi. Dar marea supărare este obţinerea degeaba de bani de la Consiliul Judeţean, cu destinaţie specială, pentru reamenajarea unui parc, bani ce stau şi dorm în buget!

„În luna iunie am primit 300.000 lei de la Consiliul Judeţean, le-am depus un proiect pentru reabilitarea şi modernizarea parcului central din zona blocurilor. Am primit banii, îi ţinem în cont, parcul nu se face. Mai mult, primarul a trimis o adresă Consiliului Judeţean din care reiese că viceprimarul nu a fost mandatat să ceară bani pentru localitate!”

Vedem adresa 8910/ 10.06.2021, care într-adevăr, arată că primăria e surprinsă de alocarea bugetară şi vrea să ştie pe ce bază s-au dat banii, pe ce documente. O premieră probabil mondială, să conteşti primirea unor bani!!!! Prin urmare, parcul e la fel, neatins, banii stau, probabil la final de an Consiliul Judeţean îi va cere înapoi, pentru că avem alte localităţi cu nevoi mari ce nu au bani…

AŞA DA!!

Contraexemplul vine de la Satulung. Unde s-a înţeles diferit contextul. Cu consens între primarul PSD, viceprimarul liberal şi consilieri, s-a discutat cu sătenii din Arieşu de Pădure, pentru găzduirea viitorului depozit de gunoi al Maramureşului. Vă reamintim, pe scurt: varianta depozitului de la Fărcaşa a fost pasată de la un preşedinte CJ la altul… vreme de patru mandate, apoi îngropată în tăcere, falimentară. De asemenea, până să se ajungă la locaţia din Sârbi, sătenii din Recea, Şomcuta, Săcălăşeni, Şieu, Vişeu, Petrova etc, s-au revoltat şi au refuzat depozitul de gunoi. Aşa s-a ajuns că acum transportăm gunoaiele la 3 judeţe distanţă, cu costuri imense. Cei din Satulung au luat problema de coarne şi au rezolvat, cumva, problema întregului judeţ!!

„Va fi un depozit de selectare şi compostare, nu groapă de gunoi… Locaţia este în spatele pădurii de la Două Veveriţe, pe terenul nostru. Drumul va fi făcut separat, prin Tog, nu pe străzi cu locuinţe. Va fi o uzină, nu o groapă de gunoi, cu perdea de vegetaţie, cu garduri. Am dat 6 hectare de teren Consiliului Judeţean, va fi investiţia lor, urmează să primim contravaloarea, 237.442 lei, în scurt timp. Locul? A fost păşune, iar undeva în lateral era un fost depozit de rumeguş….” – spune viceprimarul comunei Satulung, Dorel Stejeran.

Câştigul comunei? Re­ducerea taxei de salubrizare la depozitare, locuri de muncă şi susţinere pentru obţinerea de investiţii guvernamentale! Nici nu puteai cere mai mult. Mai ales că ne revine în minte exemplul Fărcaşei care…a obţinut drumuri şi alte multe investiţii, fără să… livreze mare lucru la schimb. Însă am fost să vedem locaţia viitorului depozit de gunoi din Arieşu de Pădure. Are deja drum de acces prin sat, pe locaţie păştea o turmă mare de oi. E destul de dosit, nu e la îndemâna minoritarilor din Coltău, nici a celor din Finteuş ori Hideaga.

Asemenea exemple de administraţie mai sunt în Maramureş. Şi pro şi contra. Adică… avem administraţii care nu au funcţionat decât la setarea de avarie, în Bocicoiu Mare sau Şieu. Mandate întregi! Iar actuala coaliţie, monstruoasă sau nu, are de făcut faţă unor provocări uriaşe, economice, sociale, medicale, drept pentru care nu şi-ar prea permite să nu confirme şi să nu ofere cetăţenilor ceea ce-şi doresc: stabilitate, investiţii. Drept pentru care vom continua să urmărim şi să arătăm cu degetul ici colo, chiar dacă în unele cazuri va trebui să ridicăm degetul mare, să-l întoarcem în jos, ba chiar să arătăm degetul mijlociu! Starea actuală a naţiunii nu mai permite orgolii personale plătite de maramureşeanul simplu!