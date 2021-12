Campanie pentru persoanele aflate în situații grele

Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare anunță demararea campaniei „Fii bun tot anul”.

În cadrul acesteia se vizează colectarea constantă de: alimente neperisabile (zahăr, ulei, conserve, orez, făină, macaroane etc.), produse de igienă (detergent, săpun, absorbante, pastă și periuță de dinți etc.), îmbrăcăminte și în­căl­ță­minte curate și în stare bună (puse în pungi pe care se scrie vârsta sau mărimea și genul), rechizite (caiete, instrumente de scris, acuarele, blocuri de desen etc.), cărți și jucării și distribuirea acestora către persoanele aflate în situații grele de viață. Cei care doresc să se implice prin donații financiare au la dispoziție contul RO64 BTRL 0250 1205 R916 14XX, deschis la Banca Transilvania, titular Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universită­ții de Nord Baia Mare, cu mențiunea „campania fii bun”. Perioada de colectare va începe în 3 ianuarie 2022.