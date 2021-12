„Din dragoste pentru handmade”, Maria Gârda realizează daruri inedite

Maria Gârda s-a specializat în alimentaţia publică, un domeniu care aparent nu are nicio legătură cu arta. Totuşi, maramureşeanca a dovedit că are mâini dibace, iar acum confecţionează obiecte handmade care mai de care mai fascinante: de la bijuterii croşetate până la modele de dantelă, elemente decorative sau ornamente de Crăciun. E doar o mică parte din diversitatea de obiecte realizate de Maria Gârda. De altfel, pagina sa de facebook „Din dragoste pentru handmade” vă dezvăluie talentul maramureşencei, originară din Copalnic Mănăştur.

„Dau o poveste fiecărui ornament care rezultă din imaginaţia şi emoţiile mele”

R: Cum ţi-ai descoperit talentul creativ şi care au fost primele obiecte care au ieşit din mâna ta?

M.G.: Buna mea a fost cea care mi-a insuflat această pasiune şi iubire pentru a crea. Am început cu mici tehnici de croşetat, iar de acolo am continuat cu propriile mele idei, făcând bijuterii croşetate pentru ficele mele. Urmăream cu sufletul la gură orice idee artistică, inspirându-mă atât din lumea exterioară, cât şi din propriile mele stări. Am evoluat cu timpul şi experienţa în acest domeniu m-a învăţat multe.

R: Ce îţi place să realizezi?

M.G.: Îmi place să îmi aranjez lucrurile pe masă, cu calm şi să încep să dau o poveste fiecărui ornament care rezultă din imaginaţia şi emoţiile mele.

R: Am văzut că te ocupi inclusiv de confecţionarea de diferite ornamente de Crăciun. Mai exact despre ce este vorba?

„Îngeri” de Crăciun

M.G.: Iubind această sărbătoare, confecţionez ornamente cu o dedicaţie şi fericire atât de mari, încât las în fiecare dintre creaţiile mele o picătură din mine. Me­reu mă inspiră să creez mici obiecte care încântă admiratorii. Acum mă ocup de nişte îngeri făcuţi din hârtie reciclată şi cărora le dau o nouă forma angelică. Ceea ce am nevoie ca să creez e timp şi pasiune.

R: Ce materiale utilizezi la confecţionatul obiectelor handmade?

M.G.: De obicei, folosesc materiale reciclabile. Îmi place să caut obiecte ce par să nu mai aibă nicio întrebuinţare şi să le transform. Văd potenţialul lor şi încerc să le dezvolt. Până la urmă, orice lucru e frumos, dacă ştii cum să ai grijă de el.

R: Care a fost obiectul cel mai greu de confecţionat?

M.G.: Una dintre lucrările mele care mi-a devenit un puzzle de nedesluşit a fost un model de dantelă. Am stat o noapte întreagă ca să îl desluşesc şi până la urmă am reuşit. Acum că mă gândesc a fost o mare reuşită a mea în arta croşetatului, neavând la vremea aceea prea multă experienţă.

R: Cine sunt cei mai mari “critici” ai tăi?

M.G.: Familia îmi e susţinere, dar în acelaşi timp, membrii familiei sunt şi micii mei critici. Bineînţeles, comentariile lor sunt constructive. Până la urmă, nu poţi să creşti dacă nu eşti înconjurat de opinii obiective.

Obiectele handmade, preferate de publicul cu simţ estetic dezvoltat

R: Au căutare obiectele handmade?

M.G.: Depinde de public, unii au un simţ estetic mai dezvoltat şi le place ceea ce fac, iar alţii îmi apreciază munca cu like-uri. Totuşi, oamenii trebuie să înţeleagă diferenţa dintre un obiect la care mesteşugarul a investit timp şi bani şi un produs creat la fabrică, acesta din urmă pierzându-şi din originalitate.

R: Ce caută lumea?

M.G.: Acum că se apropie Crăciunul, ornamentele pe teme de iarnă sunt mult mai apreciate. Printre preferatele celor din jur, se numără îngerii din hârtie, brăduleţii din lemn şi bijuteriile.

R: Unde pot fi găsite şi văzute lucrurile confecţionate de tine?

M.G.: Cei interesaţi mă pot găsi pe Facebook dând like la pagina „Din dragoste pentru handmade”, unde îmi postez toate creaţiile sau pe contul personal, Maria Gârda.