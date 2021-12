Dublu dar la Catedrala Episcopală: Concert solemn de colinde și un film despre „episcopul tinerilor”

Pentru al 17-lea an consecutiv, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare a oferit maramureșenilor un solemn concert de colinde.

De data aceasta a fost un dar dublu pentru cei prezenți. Pe lângă bucuria adusă în sufletele participanților de vestea Nașterii Mântuitorului, exprimată prin versurile colindelor interpretate cu multă trăire, maramureșenii au avut parte și de o altfel de surpriză: un film care a redat crâmpeie din viața „episcopului tinerilor”, PS Iustin. Concertul „Domnul pe pământ” i-a adus în fața maramureșenilor pe cei de la Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, Corala Preoțească „Arhanghelii” a preoților din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, sub bagheta dirijorală a preotului Marius Lazăr, Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran și Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Facultății de Teologie Ortodoxă a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan. Muzica bizantină a deschis larg inimile auditoriului care a receptat cu toate simțirile Slava adusă lui Dumnezeu prin colindele frumos interpretate. La final, pe ecarnul de pe soleea catedralei a fost derulat un film ce a prezentat secvențe din viața PS Iustin, din copilărie, intrarea în monahism și până la ridicarea la rangul de Întâistătător al Eparhiei Maramureșului și Sătmarului. Realizat cu mult talent și dăruire de Iuliana Lazăr, realizator la Trinitas TV și Ciprian Bohotici, director mass-media la Episcopia Maramureșului și Sătmarului, filmul a impresionat și a emoționat audiența. Producția a fost menită să fie un dar pentru momentul aniversar al PS Iustin care în acest an a împlinit 6 decenii de viață și a adunat în mănunchiul vieții 5 ani de la instalarea ca episcop.