Băimărean depistat pozitiv cu aparatul Drug Test

Sâmbătă dimineață, în jurul orei 05.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au procedat la oprirea unui autoturism, folosind semnalele acustice și luminoase din dotare, pe str. Victoriei din municipiu.

Deoarece conducătorul auto nu a oprit la semnalele polițiștilor, oamenii legii au procedat la urmărirea acestuia, șoferul fiind interceptat pe strada Brândușelor din Baia Mare. La volanul autoturismului se afla un bărbat de 33 de ani din Baia Mare.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. După care a urmat și testarea cu aparatul Drug Test, unde rezultatul a ieșit pozitiv. Bărbatul a fost condus la spitalul din Baia Mare pentru recoltarea de mostre biologice de sânge și urină în vederea depistării prezenței în organism a unor substanțe psiho-active.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 din Codul Penal.

Baia Mare • Pieton lovit pe Bd. Traian

Polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați joi, 23 decembrie, despre producerea unui accident rutier pe bulevardul Traian din municipiu.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că o tânără de 18 ani din Bozânta Mare, aflată la volanul unui autoturism dinspre strada Gării înspre bulevardul Unirii, a surprins și accidentat o femeie de 56 de ani din Baia Mare, aflată în calitate de pieton.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a femeii de 56 de ani, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Aceasta a rămas internată la spital sub supraveghere medicală.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Coliziune la Vadu Izei

Polițiștii rutieri din Sighetu Marmației au fost sesizați tot joi, 23 decembrie, despre producerea unui accident rutier la intrarea în comuna Vadu Izei.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că un tânăr de 25 de ani din Ieud, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu alt autoturism condus de un bărbat de 35 de ani din Vadu Izei.

În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 25 de ani, care a fost transportat la Spitalul din Sighetu Marmației.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.