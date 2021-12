Theodor Damian, omul din Lumina lumii

Astăzi, 28 decembrie, poetul, teologul, eseistul, întemeietorul de instituții românești pe pământ american, Theodor Damian, împlinește 70 de ani. Scriu despre el din mai multe motive. În primul rând, deoarece i-am admirat opera fără să-l cunosc. Adică un prieten poet din Botoșani, pe nume Gellu Dorian, m-a recomandat ca un bun cititor pentru celebra revistă „Lumină Lină,” din New York (apărută în anul 1996), pe care scriitorul Damian o tipărește în metropola americană. Titlul revistei este inspirat din celebrul poem al lui Ioan Alexandru. Cu un ritm de ceasornic elvețian, cam de două decenii, primesc pe adresa ziarului publicația cu pricina. Am avut timp să cunosc profilul revistei, dar mai ales rigoarea intelectuală a teologului și scriitorului Theodor Damian.

A venit și ziua în care ne-am întâlnit. Părintele Damian mi-a dat de știre că va fi prezent la un simpozion, pe teme teologice, la Mănăstirea Bârsana. Aici, sub acoperișul sfântului lăcaș, s-a întâmplat recuperarea timpului râvnit de amândoi. Acolo, lângă turla mănăstirii, am înțeles motivul curajoasei călătorii, a părintelui Damian, spre ziua de astăzi. O zi care stă sub sceptrul unei frumoase împliniri: 70 de ani de viață! A fost dominat de spiritul cunoașterii lumii. A plecat din Botoșani spre Mănăstirea Neamț, iar de aici spre București, unde a urmat Institutul Teologic. Tot în Capitala României susține și teza de doctorat despre implicațiile spirituale ale teologiei icoanei. După un stagiu la Lausanne, revine în țară, la Sibiu, unde stă în preajma marelui mitropolit-cărturar Antonie Plămădeală. Tânărul teolog dorea să cunoască lumea. Mitropolitul îl sfătuiește să obțină o bursă în America.

Ceea ce se întâmplă, iar din 1988 se stabilește în cartierul Queens. De aici începe ascensiunea unui român într-o metropolă americană. A fondat Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, cu parohia ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel Astoria, și Cenaclul „Mihai Eminescu,” toate în anul 1993. Din 1996 publică revista bilingvă, română/engleză, „Lumină Lină” (Gracious Light), o revistă de spiritualitate și cultură românească, cu apariție trimestrială, cu rubrici de teologie, critică literară, poezie, proză, unde publică autori din România, din diaspora românească din SUA și din alte țări. Este autorul a numeroase lucrări teologice și literare. Este profesor universitar de Filosofie și Etică la Metropolitan College of New York, eseist de factură creștin-ortodoxă, teolog de prestigiu și important promotor cultural, editor. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Este și președinte al Filialei din SUA a Academiei Oamenilor de Știință din România.

A plecat din Botoșani și a cutreierat o bună parte din lume. A participat și a prezentat comunicări științifice la peste 100 de congrese internaționale. Un drum lung, plin de experiențe și învățăminte. A venit vremea să trec și eu Oceanul. Orașul unde locuiește Marco nu este prea departe de reședința românească, din New York, a preotului Theodor Damian. Așa că în urmă cu șase ani, dimpreună cu Viorica și Horațiu, am pornit colindul, că eram după Crăciun. Am ajuns la Biserica din Astoria, unde preotul săvârșea liturghia, în ziua Sfântului Ștefan. Mi-am dat seama că Biserica avea un rost important de a aduna românii la rugăciune, dar și pentru a se cunoaște și ajuta unii pe alții. Ca prin cultivarea limbii române să își mențină identitatea națională. Apoi, în sala socială ne-am convins de multe stări de fapt, despre care știam puține lucruri. Am întâlnit și maramureșeni, din Baia Mare și Botiza, adunați în jurul preotului Damian. De unde se vede că Maramureșul este în orizontul de preocupări al teologului Theodor Damian.

Acolo, în Sala socială a Bisericii, am făcut înfrățirea dintre revistele „Lumină Lină”, din New York și revista „Nord Literar”, din Maramureș. Faptă bună peste timp! Cărțile dumisale sunt un izvor de gânduri bune și cugetări profunde. Pentru el, teologia este o vocație, poezia vine din inspirație, iar filosofia, firesc, din înțelepciune. Acum doi ani, Theodor Damian a fost socotit de Guvernul României drept una dintre primele 10 personalități ale românilor din America, din ultima sută de ani. Clasându-se, anul trecut, printre cei mai buni promotori ai culturii românești din New York. Din partea aceasta de lume aleasă, numită Maramureș, îi dorim românului Theodor Damian, din New York, Omul din Lumina lumii, cu toate calitățile amintite mai sus, La Mulți Ani!