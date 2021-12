Gura lumii ☺ Neoconsumerismul naște monștri! La coadă în parcare de market?

În ajun de Crăciun am văzut o scenă tristă, demnă de vremuri apuse. O coadă serioasă, de zeci de persoane, într-o parcare de supermarket.

La o dubă. Am zis… OK, la brazi „culeși” noaptea. Nici vorbă! Oamenii stăteau la coadă în ploaie la… platourile comandate. Adică pentru cei 80 de lei/kilogram, din care kilogram mai mult de 50%, alții zic 70%, sunt lucruri doar cumpărate și feliate, ai mai stat și la o coadă de tip comunist, de „fața alimentării”. Nici măcar să vină la bloc?