Gura lumii ☺ Centura lacustră. Mai facem o supratraversare?

Cum suntem foarte liniștiți după ce ni s-au promis două pasaje cu supratraversări la ieșirile strategice din Baia Mare (nu că Sighetul ar sta mai bine. Recent am fost pe ruta ocolitoare, pe ulița de pe lângă Muzeul Satului…), unde am plusa ca de sezon, că poate ne aude Moșu’, și am cere încă o supratraversare, sau măcar un pod plutitor pe centură, între Combinat și Flotație. Unde s-a făcut o ditamai lacustră în mijlocul drumului. Un bac măcar, dar nu de la Ulmeni, că le mai trebuie, mult și bine! În plus, în zonă se află și un straniu depozit de gunoaie înfoliate, mai lipsește să se apuce și acelea de plutit…