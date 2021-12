Tinerii maramureșeni, în anul pandemic 2021

În ciuda restricțiilor și incertitudinilor generate de pandemie, tinerii maramureșeni au conturat un an 2021 cât se poate de expresiv, cu o agendă rotunjită de activități ajustate nevoilor și aspirațiilor celor de vârsta lor.

• Baia Mare a pierdut finala pentru titlul de Capitală Europeană

La început de an, a fost lansat, în Baia Mare, „The day after tomorrow”, un documentar despre cum poți lăsa sărăcia în urmă și să te integrezi comunitar, realizat de Hattie, voluntara din Franța a Asociației „Team for Youth” Baia Mare. Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare a făcut, din nou, înscrieri pentru cursurile teoretice și practice în vederea obținerii licențelor de parașutist, pilot planor, pilot avion ultraușor și pilot avion PPL(A). Tot în prima parte a anului, municipiul Baia Mare a pierdut finala pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului 2023, juriul european preferând orașul polonez Lublin. Atât organizatorii, cât și câștigătorii au avut doar cuvinte de laudă și încurajare la adresa Echipei Baia Mare 2023, cea care s-a ocupat de candidatura Municipiului Baia Mare. „Feed4Saving”, un proiect coordonat și implementat de Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic în perioada 2016-2018, s-a numărat, în 2021, printre „Poveștile Erasmus+ de succes” apărute într-un număr „ANews”, buletinul informativ lunar al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

• Hub DEIS în Londra

În acest an, voluntarii Asociației „Team for Youth” Baia Mare au inițiat campania „Prima mea tabără la munte”, născută din dorința de a susține educația despre mediu a copiilor din cartierele marginalizate ale municipiului Baia Mare. Tot în 2021, băimărencele Beatrix Konyves și Jeanine Celine Horgoș și-au propus să creeze un hub (centru) al Asociației DEIS Baia Mare, chiar în Londra. În acest scop, Beatrix s-a alăturat unui ONG din capitala Angliei, Collab Training Academy CIC, pentru a continua să se dezvolte și să învețe cum stau lucrurile la firul ierbii. Totodată, o inedită campanie a fost pornită de către tânărul Gabriel Băicuș și Asociația „Team for Youth” Baia Mare pentru copiii din cartierele marginalizate ale municipiului Baia Mare. Pentru fiecare metru pe care Gabriel l-a urcat pe unul dintre cei mai înalți munți din lume, doritorii au putut dona în cadrul campaniei „8516 (M)otive – fiecare METRU contează”, născută din dorința de a susține educația despre mediu a acestor copii.

• Renata Mihaly a expus la Berlin

În 2021, tânăra artistă Renata Mihaly din Baia Mare a fost invitată de organizația “European Roma Institute for Arts and Culture – ERIAC” pentru a participa la o expoziție, în Berlin, cu lucrarea personală numită “Balance”/ “Echilibru”. Evenimentul a sărbătorit rezistența minorității rome din Europa, cunoștințele, tradițiile orale și rituale, evenimentele festive și practicile sociale, referitoare la natură și univers. La concursul internațional „Ucraina unește lumea” din acest an, desfășurat recent la Kiev, Teodora Dănțăușa a impresionat juriul câștigând, astfel, două Premii I. Cea de a VI-a ediție a competiției a fost una cu participare numeroasă, la secțiunile propuse concurând copii din peste 30 de țări. Începând cu acest an, tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani, interesați de mobilități în Uniunea Europeană sau de oportunități de voluntariat, acumularea de noi competențe sau deschiderea orizonturilor sunt așteptați la sediul Asociației „Team for Youth” Baia Mare (str. Vasile Lucaciu 55A), devenit punct de informare „Eurodesk” în România.

• Consiliere psihologică gratuită la Centrul de Tineret din Baia Mare

Asociația „Team for Youth” Baia Mare a mai lansat o campanie de fundraising pentru susținerea financiară a startului proiectului-pilot denumit Cooperativa Tinerilor. Pentru vara acestui an, YMCA Baia Mare a pregătit un program educațional și recreativ de excepție. Activitățile au fost susținute în limba română și în limba engleză, echipa de tabără având în componență și voluntari din: Portugalia, Franța și Spania. Concursul local de proiecte de tineret, organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș, a avut în 2021 un buget alocat de 93.572 de lei. Vara aceasta, la Liceul Tehnologic „Marmația” din Sighetu Marmației a fost dat startul selecției grupului țintă în cadrul proiectului ROSE-ADAPT, finanțat de Ministerul Educației și implementat de către Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca. De asemenea, tinerii maramureșeni cu probleme emoționale create sau amplificate de perioada de pandemie au putut beneficia de consiliere psihologică gratuită la Centrul de Tineret din Baia Mare. Tinerii din trupa de teatru Silver Baia Mare au câștigat Premiul pentru cel mai bun spectacol la Festivalul Național de Teatru al Adolescenților, desfășurat la Turda.

• Copii din Iași și București, în tabără în Breb

Tinerii au fost invitați să facă cunoștință în 2021 cu propunerea de strategie de tineret a municipiului Baia Mare pentru o perioadă de 10 ani, sub egida PLAY. Tot în acest an, 20 de tineri din Iași și București au participat, vreme de două săptămâni, la o tabără de vară în satul Breb, organizată de Asociația „Teatrul Vienez pentru copii” în cadrul proiectului „Reducerea amprentei ecologice prin conștientizarea Eco”. Activități în cadrul acestei tabere de vară au fost susținute și de către Școala Rădăcinilor Străbune și membrii Asociației Rădăcinilor Străbune din Călinești. Băimăreanca Mădălina Costin a lansat în 2021, alături de colega sa, Edina Bodor, piesa cu vibe de vară „Tropical Party”. Melodia cu influențe afrobeat este una dansantă al cărei ritm te prinde instant, iar videoclipul exotic, conceput de cele două soliste vocale, are mii de vizualizări pe Youtube. În Târgu Lăpuș, parohia greco-catolică „Buna Vestire” a organizat a XXII-a ediție a taberei socio-culturale „Ecumenica”. În acest an a avut loc și evenimentul de deschidere al celui de-al 30-lea an cercetășesc în Baia Mare, Asociația Cercetașii Munților aflându-se în an jubiliar.

• Proiecte premiate la Gala Tineretului din România

Băimăreanul Tudor Rus a participat în 2021, în calitate de observator, la Conferința ONU – COP 26 care a avut loc la Glasgow, Scoția. Tudor a fost coordonatorul Programului privind mediul și schimbările climatice în YMCA România și a fost cooptat în delegația de 20 de tineri din întreaga lume a World YMCA datorită expertizei, precum și implicării lui la nivel mondial în grupuri de lucru pe această tematică. În prag de Crăciun, Mădălina Toporaș, o tânără din Baia Mare, și-a propus să ajute 150 de copii nevoiași. Pe final de an, două proiecte derulate în Maramureș s-au numărat printre cele 32 premiate în cadrul Galei Tineretului din România. La categoria „Învățare nonformală”, Asociația YMCA Baia Mare a fost răsplătită cu Premiul II pentru proiectul „YMCA Youth Leadership Academy”, iar la categoria „Sănătate”, Asociația Rotaract Club TEAM Baia Mare a luat Premiul III pentru proiectul „Donează Sânge, Salvează Vieți!”.