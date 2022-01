2021 în ştiinţă. Anul descoperirilor de nevoie şi al paşilor fermi spre spaţiu!

Anul 2021 a fost unul interesant pentru oamenii de ştiinţă. Provocarea principală a fost să rezolve rapid şi eficient problemele reale, palpabile ale omenirii. Adio, cercetări de care să se râdă, adio, cercetători britanici cu preocupări minuscule… gen efectul parizerului asupra psihicului uman! Trecem în revistă cele mai interesante descoperiri, cei mai importanţi paşi făcuţi în ştiinţă. Un an sub semnul dezastrului, dar unul în care cercetătorii n-au avut vreme să se joace.

Ianuarie

S-a vorbit serios despre modificarea timpului universal (UTC-Universal Coordonated Time) cu o secundă, din cauza rotaţiei mult mai grăbite a Pământului, în ultimii ani. Pe 5 ianuarie, calculele teoretice arată că oamenii ar ajunge în imposibilitatea controlului Inteligenţei artificiale „superinteligente”, confirmând toate temerile industriei filmului de peste ani. Pe 6 ianuarie apare primul studiu asupra impactului devastator al deşeurilor municipale asupra mediului şi sănătăţii omului şi animalelor. Pe 7 ianuarie se face public un studiu reuşit al BioNTech cu vaccin mRNA asupra sclerozei multiple. Luna ianuarie a mai adus observaţii interesante: membrane modificate la nivel nanocelular au creat un sistem de desalinizare a apei oceanelor cu 40% mai eficient. S-a descoperit o stare a materiei între solid şi lichid, numit „sticlă lichidă”.Celulele canceroase pot păcăli chemoterapia intrând într-un soi de hibernare. Se găseşte şi o urmare îngrijorătoare postCOVID, unul din opt cazuri de pacienţi dezvoltă probleme neurologice şi psihiatrice.

Februarie

Se descoperă un imens ciclu de hidrocarburi funcţional în oceane, necunoscut până acum, datorat unor microbi minusculi. Astronomii descoperă un asteroid „troian” în orbita Terrei, ce s-a intersectat şi cu orbita planetei Venus la un moment dat. În această lună, Emiratele Arabe lansează prima lor misiune spaţială, Hope, iar pe 10 februarie se lansează şi Tianwen 1, navă chineză, tot spre Marte. Pe 18 februarie, americanii pun pe Marte roverul Perseverance şi elicopterul Ingenuity.

Martie

Geofizicienii încep să vorbească despre încă un strat, necunoscut şi straniu, în nucleul Pământului. Un uragan de plasmă a bântuit câteva ore în magnetosfera Terrei, spre spaima astrofizicienilor. Experţii în sănătate avertizează că stocurile de vaccin anti-COVID făcute de statele bogate, în defavoarea celor sărace, ar putea prelungi pandemia cu aproape şapte ani. Pădurea amazoniană nu mai acţionează ca o barieră, ci produce gaze de seră, din cauza despăduririlor şi a incendiilor. Noi analize dovedesc că primele unelte de piatră au fost folosite mult mai repede, cu 2,6 milioane de ani în urmă!

Aprilie

Sudii fiziologice, genetice şi analiza geotopică sugerează că strămoşii oamenilor erau „apex predators” cu 2 milioane de ani în urmă, adevăraţi prădători. Doar 3% din ecosistemele Planetei au rămas intacte la acest moment, dar reintroducerea unor specii cheie ar putea ridica procentul la 20%! Geneticienii au identificat peste 50 de gene responsabile pentru depresii şi anxietate. Una dintre ciupercile „magice” testate s-a comportat exact la fel ca cele mai uzuale medicamente antidepresive de pe piaţă. Geochimiştii americani au găsit radioactivitate în… miere, explicaţia fiind testele nucleare efectuate în… anii 50.

Mai

Aspirina poate proteja pe termen scurt împotriva poluării, dar efectele folosirii pe termen lung sunt grave. Interiorul centralei nucleare de la Cernobîl reîncepe să se încălzească, atrăgând atenţia lumii ştiinţifice internaţionale. Un cvasicristal, bănuit a fi o imposibilitate ştiinţifică, a fost creat din greşeală, în urma unui test de bombă nucleară. Biochimiştii au descoperit o clasă nouă de biomolecule „ascunse” în corpul nostru, ar putea exista în toate formele de viaţă. Cercetătorii publică un vast studiu ce demonstrează că dieta mediteraneeană ajută la îmbunătăţirea memoriei, inclusiv în cazuri de Alz­heimer. Arhiviştii iniţiază o acţiune globală de salvare a tuturor lucrărilor ştiinţifice şi de a asigura accesul public la ele, folosind tehnologie web şi bit-torrent.

Iunie

Pământul are puls! Are câte o bătaie de inimă la 27,5 milioane de ani, dată de evenimente vulcanice sau de…extincţia în masă. Colesterolul rinichilor este responsabilul care ajută cămilele să reziste săptămâni fără apă. Un studiu demonstrează că stresul e cel care provoacă albirea părului la oameni, dar fenomenul este reversibil! Cea mai veche victimă a ciumei a fost descoperită în Lituania, cu 4000 de ani înainte de marea Ciumă Neagră.

Iulie

Un experiment ce a durat 4 ani în Islanda a dovedit că săptămâna de lucru de 4 zile a crescut bunăstarea fără o scădere a productivităţii. Cu ajutorul inteligenţei artificiale s-a creat prima bază de date, a 350.000 de proteine existente. Un virus vechi de 15.000 de ani a fost descoperit în solul tibetan, ieşit la iveală odată cu dezgheţul şi încălzirea globală. Un studiu îngrijorător dovedeşte că 9,4%, adică 5 milioane de morţi/an se datorează temperaturilor extreme de pe Planetă.

August

S-a obţinut levitarea unor obiecte numai cu ajutorul sunetului. Raportul climatic al Naţiunilor Unite arată că vom depăşi ţinta de 1,5 grade de încălzire globală în deceniul acesta, mult îna­inte de ţinta propusă. Medicii au descoperit un anticorp natural ce ţinteşte sperma, ce ar putea deveni un contraceptiv perfect. În august a plouat pentru prima dată în istorie la Staţia de cercetare din Groenlanda. Înlocuirea sării de masă cu potasiu îmbunătăţit ar putea salva milioane de vieţi.

Septembrie

S-au descoperit haine cu vechime de 120.000 de ani, în Maroc. S-a fă­cut experimental prima cafea sintetică. Măsurile anti-Covid par a fi făcut să dispară total gripa Influenza B. Cea mai mare fabrică de extragere a carbonului din aer e funcţională, dar va dura ani până să fie perfect funcţională. Mamiferele poartă în ele un „cimitir de viruşi” în ADN, ceea ce ajută la sistemul nostru imunitar (nu şi la vegani…). Astronomii au descoperit peste 450 de obiecte noi, gravitând în jurul Neptunului.

Octombrie

NASA spune oficial… craterul Jezero de pe Marte a conţinut apă. Planctonul din oceane migrează spre nord, din cauza schimbărilor climatice, cu efect automat asupra ciclului de hrănire marin în totalitate. Un rinichi de porc modificat a fost transferat cu succes la om. Arheologii au descoperit că vikingii erau activi în America de Nord încă de acum 1000 de ani. O scădere a temperaturii corporale la americani în ultimii 200 de ani a dus la scăderea drastică a activităţii fizice. Genele plantelor din deşert au intrat în studiu pentru viitoare specii de plante rezistente, pentru hrană. Zincul poate trata cu succes răcelile, luat obligatoriu înainte. Curiosity a descoperit molecule organice pe Marte.

Noiembrie

Oamenii de ştiinţă descoperă populaţii întregi de cervide infectate cu COVID în Statele Unite. O tehică nouă de analizare a corpului cu raze X obţine imagini 3D, demonstraţia publică s-a făcut pe plămânii unui pacient cu COVID. Se lansează misiunea spaţială DART de deviere a unui meteorit… Se anunţă al doilea caz de vindecare de HIV-SIDA fără tratament.

Decembrie

Se anunţă primul tratament pe bază de celule stem pentru Diabetul tip 1. Telescopul spaţial James Webb este lansat cu succes în spaţiu. Un studiu vast demonstrează că doi oameni ce se află în faţa unui purtător COVID au şansa de a se infecta de sub 30% dacă poartă mască normală şi de 0,4% dacă poartă măşti FFP2.