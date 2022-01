Pașaport pentru speranță

Îl întreb pe un amic vechi, cu serioase rezerve de umor: ce-ai făcut în noaptea dintre ani? Îmi răspunde fără ezitare: am stat de ploaie! Avea omul dreptate că, la hotarul dintre ani, ploile ne-au fost aproape. Apoi, în felul lui, mai completează dialogul cu povestea iepurașului care curăța pușca și vorbea prostii. Știam bancul din vremea cealaltă. Când băteai șaua să priceapă omul. Ați bănuit că era vorba de întâmplări politice, care i-au reținut atenția. S-a încumetat să le explice, esopic, că nu toate au un final cunoscut. Apoi, amicul meu mi-a dat o mână de ajutor deoarece mi-a oferit scenarii pe care nu a trebuit decât să le transcriu. Să derulez filmul poveștilor. Da, a fost un an greu! Pandemia a încurcat mult și spiritele cele mai rezistente. Crizele sunt o realitate și nu trec atât de ușor, precum ploile din Noaptea Anului Nou.

Avem un guvern care încă își caută cadența. Politicienilor nu prea le stă gândul la țară, ci se gândesc la alegerile din 2024. Asta cred și eu, amice! Ni se împuie capul cu sondaje. Dar cine sunt sondorii? Este amicul meu, dureros preocupat, și de drama din sistemul de educație. Este sceptic că se vor ivi la orizont, repede, elite politice și culturale care să poată apăra fibra națională a acestui popor. Zic și eu: nu vă speriați, unda de șoc a globalizării se va atenua, și o să rămână în urmă multe ruine de țări și popoare. Nu aș dori să ne prenumărăm printre ele. Precum amicul meu, din fire extrem de riguros, după întoarcerea lumii, a simpatizat cu liberalii, ba s-a înscris în fostul celebru partid al Brătienilor. Cel care a făcut Țara. A mers el cât a mers pe linia liberală, dar au apărut personaje care au mălăiețat partidul. Și omul meu a făcut doi pași înapoi. Dar a rămas un fin observator al lumii liberale românești.

De aceea este extrem de nelămurit, un mister care ar trebui limpezit, cum a acceptat PNL actual să piardă poziția de partid dominant în coaliția de guvernământ. Oare de ce?, îl întreb. Păi nu vedeți, este vorba de bani, nu de patrie. Au apărut și ucenicii politici, pe cale de a fi instruiți de la Bruxelles, care nu s-au înțeles pe sumele mănoase promise de Centru. Nu-l uită nici pe domnul președinte al României, care, din scaunul tăcut, a acceptat scindarea liberalilor. Ce război devastator a fost în PNL în pregătirea Congresului. Congres care a încălcat toate normele de sănătate pandemică, numai să fie înlăturat Ludovic Orban din conducere. PNL, îmi spune amicul, a ieșit slăbit din toate aceste frământări. A pierdut 16 parlamentari, care l-au urmat pe Ludovic Orban, demisionar din partid, și a creat un nou partid liberal, Forța Dreptei.

Așa, PNL coboară în sondaje și pierde în credibilitate. Zic și eu, autorul, păcat! Într-o lume a crizelor, un partid liberal lucid, cu decizii ferme pentru țară era, poate este, folositor pentru mersul nostru prin lume. Amândoi am convenit că pesediștii erau utili în opoziție, dar a apărut ispita miliardelor de euro și cum să rateze acest ospăț? Ce-o să fie? Suntem jurnaliști nu profeți. Oare ce am înțeles din anul trecut? Amicul meu ține să spun și asta: în anul încheiat, președintele țării noastre a câștigat mult în putere, dar a pierdut serios din încrederea cetățenilor. Care ar fi cauzele? Omul meu le avea pe listă. În primul rând, absența lui din viața publică. Apoi câteva gesturi, în văzul nostru, care au dovedit o distanțare de societate. Avem multe pilde la îndemână. Gafe penibile, care dovedesc amatorism. Cu Egipt cu tot.

Sunt și părerile mele, amendați-le! O altă cauză a scăderii dramatice a cotei de încredere în președinte ține de strategia sa politică, de relația cu partidele. Ce coaliție a patronat președintele la începutul anului 2021? Câtă ură politică arunca spre un partid, care, acum, este invitat la masa prezidențială, la guvernarea țării! Amicul meu îmi propune un pașaport pentru speranță. Cine mi-l dă, amice? Tocmai încheiam acest text când, la televizor, îl aud pe medicul Dorin Sarafoleanu, unul dintre marii specialiști ORL, primul care a adus tehnica laserului în România, bun cunoscător al sistemului medical românesc, spunând: „Am ajuns dintr-un popor cu genă viguroasă, să fim cel mai bolnav din Europa. Asta este foarte grav!”

Domnule doctor, cu toată prețuirea pentru omul de cunoaștere științifică, lăsați-mă să cred că nu a venit apocalipsa peste neamul nostru. An Nou cu Sănătate!