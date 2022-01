Persoane rănite în urma folosirii unor obiecte pirotehnice

• În noaptea de Revelion, la ora 23,39, polițiștii din Suciu de Sus au fost sesizați de către un bărbat că fiul său, de 14 ani, s-a rănit în timp ce a dat foc la un obiect pirotehnic (petardă/pocnitoare).

La Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș, unde a fost adus minorul, polițiștii au constatat că adolescentul prezenta arsuri la membrul superior stâng, dar nu a necesitat internarea.

• La ora 00.48, polițiștii din Leordina au fost sesizați de către un asistent din cadrul UPU Sighetu Marmației despre faptul că la unitatea spitalicească s-a prezentat un bărbat, de 26 de ani, din Poienile de sub Munte, care acuza o durere în zona ochiului drept, rezultată în urma unei petarde explodate.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că, în jurul orei 00.05, în timp ce bărbatul se deplasa pe strada Horb, din Poienile de sub Munte, pe lângă un grup de persoane care detonau petarde pe stradă, una dintre petardele aruncate pe jos, în urma exploziei, i-a sărit în ochiul drept, provocându-i vătămări corporale.

Persoana vătămată a fost transportată la Spitalul Județean Baia Mare însă nu a rămas internată.

În toate cazurile, polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

• La ora 00.57, polițiștii din Bogdan Vodă au fost sesizați că un tânăr, de 18 ani, din Rozavlea, în timp ce se afla în fața unui imobil din comuna Botiza a ținut în mâna dreaptă, un articol pirotehnic, care la momentul exploziei i-a provocat leziuni în zona feței.

Un echipaj SMURD i-a acordat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul din Sighetu Marmației pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Ordine provizorii de protecție

5 femei, agresate de bărbați

• Vineri, 31 decembrie, în jurul orei 11, polițiștii băimăreni au fost sesizați de către o femeie că, în timp ce se afla în data de 30 decembrie, la domiciliu, a fost contactată telefonic de către fostul concubin care a amenințat-o cu moartea.

• Tot vineri, la ora 22.30, polițiștii din Recea au fost sesizați de către o femeie, de 52 de ani, cu privire la faptul că soțul ei a agresat-o fizic.

La fața locului, polițiștii au identificat bărbatul, de 53 de ani, care, fiind sub influența alcoolului, a agresat-o fizic pe femeie și a amenințat-o, intervenind între ei, fiul lor de 18 ani.

• Tot vineri, polițiștii din Seini au fost sesizați de către o femeie, de 45 de ani, că a fost agresată fizic de către soțul ei.

La fața locului, polițiștii au identificat apelanta și pe soțul acesteia, un bărbat, de 42 de ani, ambii cu domiciliul în Săbișa, și au constatat că femeia a fost agresată fizic de către soț, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului, s-a constatat că există un risc iminent.

• Sâmbătă, 1 ianuarie, la ora 04.42, polițiștii din Tăuții-Măgherăuș au fost sesizați de către o femeie că soțul acesteia, aflat sub influența alcoolului, a provocat scandal la domiciliu.

La fața locului, polițiștii au identificat apelanta, o femeie, de 50 de ani, și pe soțul acesteia, de 52 de ani, iar în urma verificărilor s-a constatat faptul că bărbatul a amenințat-o cu moartea pe femeie.

• Duminică, 2 ianuarie, la ora 06.30, polițiștii băimăreni au fost sesizați de către o femeie, de 44 de ani, cu privire la faptul că a fost victima unei agresiuni fizice în timp ce se afla în locuința de domiciliu.

La fața locului, s-a constatat că, pe fondul consumului de alcool, a fost agresată fizic de către soț. Victima prezenta leziuni minore care nu au necesitat acordarea de îngrijiri medicale.

În toate cazurile, polițiștii au emis ordine de protecție provizoriu pe numele agresorilor și au întocmit dosare penale sub aspectul comiterii infracțiunilor de violență în familie și amenințare.