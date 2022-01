Zeci de școli, eligibile pentru a primi granturi de maximum 200.000 de euro

73 de unități de învățământ din Maramureș se regăsesc pe lista celor 3.235 de școli eligibile, identificate la nivel național prin utilizarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), pentru a primi granturi în valoare de maximum 200.000 de euro/ școală. Unitățile de învățământ care vor beneficia de aceste granturi vor fi stabilite prin ordin al ministrului Educației luna aceasta. Până la finalul lunii martie, primele 750 de unități de învățământ vor beneficia de finanțare.

În ședința de Guvern din 30 decembrie, a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), inițiată de Ministerul Educației. Prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar vor fi acordate granturi în valoare de maximum 200.000 euro/ școală pentru cel puțin 2.500 de unități de învățământ de stat, de nivel primar şi gimnazial cu prioritate de intervenție ridicată, din lista celor 3.235 de școli eligibile identificate prin utilizarea MATE. Tipurile de activități eligibile în PNRAS sunt foarte diversificate: activități pedagogice și de sprijin, activități outdoor, recreative, cercuri școlare, activități de sprijin individualizat, subvenții, achiziția de echipamente IT, software, echipamente sportive, birotică, amenajare spații de lectură, amenajarea curții școlii, abonamente internet, kituri științifice, abonamente la platforme educaționale, cheltuieli cu mentenanța etc. Complementar cu granturile directe în suma totală de 500 milioane euro, PNRAS prevede suma de 43 milioane euro pentru formarea a 45.000 de angajați din învățământul preuniversitar. Cele 73 de unități de în­vă­ță­mânt eligibile sunt din: Bă­sești, Baia Mare, Bi­caz, Leordina, Sighetu Marmației, Coltău, Finteușu Mic, Borșa, Ardusat, Chelința, Valea Chioa­rului, Tăuții-Mă­ghe­răuș, Remetea Chioa­rului, Groșii Țibleșului, Băița de sub Codru, Poienile de sub Munte, Suciu de Sus, Ulmeni, Petrova, Băiuț, Copalnic-Mănăștur, Dă­mă­cu­șeni, Rohia, Cavnic, Ruscova, Mireșu Mare, Săcălășeni, Tăuții de Sus, Fărcașa, Vișeu de Jos, Satulung, Coroieni, Vișeu de Sus, Strâmtura, Valea Vișeului, Budești, Seini etc.