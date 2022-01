Asociația de Ciclism și Ecologie Maramureș Bike, 11 proiecte inițiate în anul înființării

Asociația de Ciclism și Ecologie Maramureș Bike este un club proaspăt înființat, mai exact în mai 2021, iar de atunci asociația a fost implicată în mai multe proiecte pe parcursul anului recent încheiat. Cele mai importante vi le prezentăm într-o scurtă sinteză.

Prima acțiune a clubului s-a derulat Ziua Copilului – 1 iunie pe bicicletă, eveniment la care au participat peste 1.000 de băimăreni. O altă acțiune a echipei Maramureș Bike a fost documentarea a 22 de trasee de bicicletă, trasee care au însumat peste 700 de km și care au fost puse la dispoziția pasionaților pe maramures-bike.ro. Acțiunea va continua și în 2022. De asemenea, a participat activ la inițierea a 5 trasee de drumeție în zona Creasta Cocoșului, dar și 6 trasee de drumeție din zona de Nord a Băii Mari. Un alt obiectiv primordial pentru Maramureș Bike este amenajarea unui punct de belvedere pe vârful Piatra Tâlharului / Tolvaj Dénes. Pentru acest obiectiv, s-au efectuat peste 20 de acțiuni, de la înființarea echipei de proiect cu specialiștii necesari (topograf, arhitect, inginer structură etc.), până la realizarea conceputului și a proiectului de arhitectură, la ieșiri în teren cu Salvamont, până la publicarea legendelor tâlharului Dionisie / Dénes.

Invitația celor de la Maramureș Bike pentru o ieșire cu bicicleta până la Priveliște – Unguraș a fost un alt eveniment de amploare cu peste 100 de participanți.

Maramureș Bike se poate mândri cu atingerea pragului de 100 de membri, evenimentul fiind sărbătorit printr-o ieșire cu bicicleta pe dea­luri. La finalul anului, clubul înregistra 127 de membri. Un proiect important s-a derulat și în zona învățământului, Ma­ra­mureș Bike, împreună cu American International School of Transylvania, derulând campania de promovare a utilizării bicicletei pentru deplasarea spre și de la școală. Acest proiect a implicat 4 școli în 2021, iar în 2022 acțiunea sperăm să prindă contur și în alte unități de învăță­mânt.

În 2021, Maramureș Bike a avut 4 întâlniri cu autoritățile locale pentru a obține un punct de vedere oficial cu privire la dezvoltarea infrastructurii locale, în special cu privire la amenajarea unei piste pentru bicicliști, proiect pentru care se va insista și în 2022.

O ultimă acțiune în 2021 a Maramureș Bike a fost una specială, lansarea magazinului online Maramureș Bike, platformă realizată cu sprijinul Gomag. În primă fază, site-ul dispune de 3 produse personalizate, dar în 2022 se are în vedere adăugarea de noi produse.