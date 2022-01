În 2022, Guvernul vrea să împrumute 145,4 miliarde lei

Guvernul are un necesar brut de finanțare de 145,4 miliarde lei pentru anul 2022, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, suma fiind determinată de deficitul bugetar de 77 miliarde lei și de volumul datoriei de refinanțat în anul 2022, în sumă de circa 68,4 miliarde lei.

De pe piețele externe, statul vrea să împrumute 14 miliarde euro, din care 3,7 miliarde de euro prin PNRR, iar 10 miliarde euro prin emisiuni de eurobonduri.

Pentru 2021, împrumuturile Guvernului au trecut de 104 miliarde lei, sub necesarul de împrumut preconizat, de 136,2 miliarde lei, în contextul în care și deficitul bugetar ar putea fi sub nivelul preconizat. În 2020, an în care finanțele statului au fost afectate puternic de pandemie, împrumuturile s-au situat la 167 miliarde lei, față de un necesar de finanțare anunțat la 149 miliarde lei.

Împrumuturile atrase pentru acoperirea deficitului bugetar cresc datoria publică, în timp ce împrumuturile pentru refinanțarea datoriei mai vechi ce ajunge la plată nu au impact asupra datoriei statului.

Procesul în care împrumuți pentru a plăti datoriile din trecut este o practică a autorităților publice numită rostogolire a datoriei. Chiar dacă doar deficitul crește datoria publică, Guvernul trebuie să împrumute pentru a acoperi întreg necesarul brut de finanțare.