Drumuri în câmp la Mireş pentru descongestionarea traficului pe tronsoanele judeţene

Primăria Mireşu Mare doreşte să atragă fonduri consistente pentru realizarea drumurilor agricole în comună. În acest sens, a fost depus deja un proiect care are drept scop reabilitarea unei infrastructuri rutiere de circa 12 kilometri.

Proiectul nu este nou, însă până acum nu s-a reuşit atragerea finanţării. Situaţia s-a schimbat: „Noi trebuia să primim o sumă de bani pentru drumuri în câmp, dar nu am primit. Poate că e mai bine aşa. Dar a apărut Măsura 4.3, de unde vom putea primi un milion de euro, aşa că deja am pregătit o bună parte din documente, încât 12 km de drumuri să fie realizaţi în câmp. Se vede foarte bine când mergi pe drumurile comunale, judeţene sau naţionale că apar căruţe, tractoare, utilaje agricole ş.a.m.d., care încurcă circulaţia. Aceste drumuri, pe care le vom construi în câmp, au rolul de a scoate utilajele agricole de pe drumurile judeţene, naţionale. Însă cu aceste noi drumuri în câmp, practic, venim paralel cu cele naţionale, deci nu încurcăm pe nimeni”, a explicat Ioan Mătieş, primarul din Mireşu Mare. Proiectul se află în faza studiului de fezabilitate. Măsura pe care se va depune este inclusă în Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR).