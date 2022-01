Băimăreanul cu înclinații spre golf

Sascha Alexandru Krohn este singurul maramureșean care practică golful, ramură sportivă spre care a avut înclinații încă de la vârsta de 2 ani.

A rămas la fel de molipsit și când a împlinit 7 ani, astfel că a început să dea o importanță majoră acestei discipline care în țara noastră nu este promovată deloc. Prima competiție internațională la care s-a înscris a fost în 2018, la Venice Open, unde au participat peste 350 de copii din toată lumea. Peste numai un an a venit și prima satisfacție, calificarea la Campionatele Europene și Mondiale US KIDS Golf Fundation, în urma locului IV ocupat la Caribbean Championship Punta Cana. Chiar dacă în România golful nu este îndrăgit, în 2020 s-a organizat Cupa României, concurs unde Sascha Krohn s-a clasat pe primul loc. În 2021, Sascha a luat parte la cinci competiții internaționale, toate internaționale. La German Junior Open, turneu organizat sub egida European EGA în Germania, elevul Școlii „Dr. V. Babeș” s-a clasat pe locul 4. Au urmat concursurile US KIDS TOUR din Austria, UAE (Dubai) și Italia, concursuri în urma cărora băimăreanul a revenit acasă cu două medalii de argint, și una de aur la turneul din Italia.

În prezent, Sascha se pregătește pentru Campionatul European care se va desfășura în luna iunie a acestui an în Scoția, competiție ce contează și pentru calificarea la Campionatul Mondial din SUA din 2022.