Remus Chiș, transferat de Benfica Lisabona

Remus Chiș, pivot crescut de Academia de Handbal Minaur, s-a transferat în cursul săptămânii trecute la Benfica Lisabona, formație cu care se antrenează încă din vară. Medaliat cu bronz la juniori I în vara trecută, Remus devine astfel primul sportiv al Academiei de Handbal Minaur transferat peste hotare.

Imediat după realizarea transferului, Remus a spus câteva cuvinte pentru site-ul clubului: ”Mă bucur că am ajuns aici, dar am ajuns aici doar prin multă muncă și ambiție, băieții și tot stafful m-au primit foarte bine, am început să fac antrenamente cu echipa mare, sunt nerăbdător să debutez la echipa de seniori. Sunt la început de drum, dar visul meu este să ajung cel mai bun și nimeni nu mă poate opri. Vreau să mulțumesc Academiei pentru că m-a format și a avut grijă de mine, iar pe această cale îi urez succes în continuare.” Informație și foto furnizate de academiade handbalminaur.ro.