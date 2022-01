De patru ori mai puţin pentru plata căldurii în Mireşu Mare!

„Cea mai ieftină energie este cea economisită. Asta deoarece ne costă gazul şi curentul de ne arde la…buzunar! Din această cauză am făcut o cercetare, cu anumiţi specialişti, pe clădirile ce aparţin de administraţia locală. Este vorba despre sediul primăriei şi al şcolii, la care s-au luat măsuri şi au fost izolate termic. Am avut surpriza plăcută de a cheltui de patru ori mai puţin decât se cheltuia în mod normal, pe metru pătrat. S-a făcut comparaţia pe mai multe şcoli. În luna noiembrie şi chiar în decembrie, pe o şcoală de 814 metri pătraţi s-a plătit doar câteva mii de lei căldură, folosind încălzirea pe gaz. Asta înseamnă sub 7 lei per elev. Dacă s-ar ţine cont de asta de către toată lumea, în ţară ar fi mult mai bine, nu doar în judeţ, iar România ar scăpa în scurt timp de importurile de energie” – a spus primarul Ioan Mătieş.