Cronica de film • Vedem primele sugestii de Oscar? Făcute de Globul de Aur?

Încercăm să vă provocăm în materie de “arte moderne”, cinema și muzică, să vedem dacă, vorba Academiei Cațavencu de odinioară, „Cititorii noștri sunt mai inteligenți ca ai lor”. S-au dat destul de discret săptămâna aceasta, Globurile de Aur. Care, se știe, sunt un fel de fir îndrumător spre Oscarurile ce urmează.

Adică, foarte rar apar alte filme din eter, la Oscaruri, marile studiouri de film vin cu propriile propuneri clare. Începem deci să vedem filmele sugerate de Golden Globes?

“Belfast” e o minună­ție de film alb negru ce are 29 de premii și 188 de nominalizări și se referă la o perioadă dificilă, anii 60 în Irlanda, cu conflictele între protestanți și catolici, urmate de reprimări sângeroase. Dar totul este văzut din perspectiva unui copil inocent, ceea ce ne duce cu gândul direct la… marele nedreptățit al Oscarurilor de acum doi ani, Jojo Rabbit, cel cu nazismul văzut prin ochii unui copilaș. Tragicomic, dur, ce smulge o lacrimă și unui luptător de MMA. Sigur, acum avem în față un copilaș ce vede conflictul religios, de fapt, o experiență personală a celui care a scris scenariul și a regizat, marele fost actor Kenneth Brannagh. Abil, îi folosește pe Catriona Balfe, cunoscută din serialul Outlander și pe Jaime Dornan, actor tânăr cu roluri mari, de la Robin Hood la…. Chris­­tian Grey, milionarul sado-maso, cel cu 50 de nuanțe de gri! Îi primim bonus, ca bunicuți, pe legendara Judi Dench și pe Ciaran Hinds (Justice League, Game of Thrones, In Bruges). Dar peste toate…inocența copilașului te cucerește, la propriu.

“King Richard” nu e un film istoric, în ciuda aparențelor. Sau este, dar e vorba de o istorie modernă, de personaje palpabile. E povestea tatălui surorilor Venus și Serena Williams, tenismenele care au rescris istoria tenisului. El, tatăl, Richard Williams, e cel care a visat, a luptat și s-a încrâncenat în a le face sportive de top. Cine e? Evident, Will Smith, un actor din ce în ce mai complex, care a și luat Globul de Aur. Filmul în sine are deja 23 de premii și 105 nominalizări. Lupta tatălui de a intra într-o lume necunoscută fără susținere financiară și conexiuni, ba chiar lupta fizică dusă cu interlopii cartierului său s-a dovedit a fi meritată, Sigur, așteptam mai multă poveste, ea se termină în film odată cu succesul lui Venus, fără mare accent pe Serena. Dar nu e documentar, nu?