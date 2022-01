În Fărcașa • Prima fermă de struți din comună!

Dacă găinile, rațele, gâștele, sau vitele, porcii, oile, iepurii ori caprele reprezintă ceva obișnuit pentru gospodăriile din Comuna Fărcașa, struțul este o apariție inedită și surprinzătoare pentru aceste meleaguri. Și totuși sunt struți și în Fărcașa. Ei aparțin lui Florin Lauran, din satul Tămaia, care a înființat prima fermă de struți din comună.

Ideea de a crește struți și a dezvolta o afacere cu ei a început ca o glumă, însă s-a transformat repede într-un lucru serios.

„De fapt, la început, a fost mai mult o glumă. Auzisem că într-un sat din județul nostru există o crescătorie de struți, am vizitat-o și văzând că au pui de vânzare am cumpărat și eu 5 puișori, fiecare având cam 1 kg, cu dorința de a-i vedea cum se dezvoltă. Asta se întâmpla cam prin iulie, anul trecut. După vreo săptămână, am mai cumpărat încă 6 de la o firmă din jud. Bihor, aceștia fiind mai mari, având peste 2-3 kilograme. Unul dintre ei mi-a murit, așa că acum am 10 păsări. S-au dezvoltat frumos în această perioadă, iar acum au între 50-60 de kilograme” – a explicat tânărul întreprinzător din Făr­cașa, Florin Lauran.

Fermele de struți sunt avantajoase din punct de vedere financiar, dacă sunt exploatate cum trebuie. O asemenea fermă s-a înființat, cu ani buni în urmă, la Călinești.