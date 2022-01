Știința Explorări a părăsit cu fruntea sus competiția

Faza a II-a (manșa secundă): Știința Explorări – SCM Zalău 3-2 (-24, 11, 20, -21, 9). În meciul tur, SCM Zalău a câștigat cu 3-0.

Explorări: Taboada 3p, Aldea 13p, S. Dragomir 13p, Tarța 25p, Moreira 14p, Cheaga 14p, Crișan (libero). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

SCM Zalău: Minic 10p, Mihălescu 6p, Bălean 7p, Rîpeanu 4p, Cuciureanu 3p, Palacios 5p, Fernandez (libero). Au mai jucat: Mărgineanu 7p, Preda 3p, Coasă 8p, Balu. Antrenori: Horacio Dileo și Marius Lazăr.

Au arbitrat: Cristian și Marius Șanta. Observator FRV: Ion Bogendorfer (toți din Cluj-Napoca). Nu am fost deloc departe de a ajunge în setul de aur și, implicit, de o calificare spectaculoasă în Final Four, dacă ținem cont că în primul set am condus cu 24-22, iar în setul 4 cu 20-19. Nu a fost să fie de această dată, dar mergem mai departe…