Dublă lansare editorială și momente artistice la Școala Populară de Artă

Profesorii de la Școala Populară de Artă din Baia Mare au fost protagoniștii unui spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale și zilei poetului național, Mihai Eminescu.

Codruța Lupșe, Camelia Bolchiș, Diana Bledea-Cîrlig, Ionuț Vartolaș, Marius Pop și prof. Lucian Iluț, managerul interimar al instituției au susținut momente artistice deosebite, menite să deschidă sufletele publicului spre frumos și să le aducă mai aproape de cultura românească. Evenimentul nu a fost unul cu public, ci a fost transmis live din sala Teatrului de Păpuși din Baia Mare pe pagina de facebook a instituției.

În cadrul spectacolului a fost lansată cartea „Istoricul Școlii Populare de Artă Liviu Borlan Baia Mare 1960-2021”, apărută la Editura Eth­nologica, sub coordonarea Corinei Isabella Csiszar și a lui Florin Avram. “Unul din primele gânduri pe care le-am avut când am început să păstoresc Școala Populară de Artă a fost acela că e nevoie de un istoric. Am zis că e de bun augur să îi rog pe colegii mei de la Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale (CJPCT) să se ocupe de un mic istoric al școlii. Volumul cuprinde 9 capitole în care am încercat să facem o mică retrospecție despre ce s-a întâmplat cu școala noastră de-a lungul atâtor ani. Cei care vor dori să dezvolte acest istoric vor avea o piatră de început”, a punctat managerul interimar al CJPCT Maramureș, prof. Lucian Iluț.

De asemenea, a fost lansată revista „Memoria Ethnologica” An XXI, nr. 80 – 81. Conform redactorului-șef al publicației, Corina Csiszar, revista a debutat în 2001 ca o revistă de folclor. “Revista nu mai e una doar de folclor, a devenit o revistă de studii culturale, un document științific, bine catalogat”, a spus Corina Csiszar. La rândul său, conf. univ. dr. Delia Suiogan a precizat că “parafrazându-l pe Eminescu vom spune că dacă nu iubești trecutul nu există dragoste de țară. O astfel de revistă iubește trecutul și vorbește despre el, pentru că limbajul e unul actual, și-a propus să redescopere și să reafirme niște valori care sunt ale noastre și vorbesc despre noi”. Moderatorii spectacolului au fost profesorii Lucian Iluț și Tatiana Cauni. Profesor de Limba și Literatura Română la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Tatiana Cauni a recitat câteva poezii de Mihai Eminescu.