Duminică, vicecampioana versus campioana

CS Minaur Baia Mare – CSM București

CS Minaur Baia Mare – CSM București este atracția finalului de săptămână în sportul maramureșean și handbalul feminin românesc. Cele două echipe titrate își vor da întâlnire duminică, 30 ianuarie, de la ora 11.00, pe parchetul Sălii ”Lascăr Pană”, partidă care va putea fi urmărită în direct la TVR 2. Derby-ul ultimei etape a turului din Liga Florilor va fi oficiat de cuplul nr. 1 al României, Bogdan Ștark (București) / Romeo Ștefan (Ploiești), în timp ce Ioan Șerbu (București) este observatorul desemnat de FRH.

Este cât se poate de evident faptul că CSM București are prima șansă la câștigarea punctelor, însă CS Minaur vrea să strice planurile actualei campioane și ale echipei implicate în lupta pentru un nou titlu. Chiar dacă în ultima perioadă băimărencele nu au avut motive de satisfacție, rezultatele fiind mult sub așteptări, fetele antrenate de Raul Fotonea speră să scape de ghinion tocmai în derbyul de mâine. Nici tigroaicele nu arată un handbal deloc spectaculos, iar din acest punct de vedere vicecampioana, beneficiind de avantajul terenului propriu, dar și al favoriților, ar putea produce surpriza.

Campioana este înaintea derbyului cu vicecampioana pe locul 2, cu 28 de puncte acumulate, cu cinci sub liderul Rapid, iar Minaur este pe poziția 8, cu 18 puncte, departe de ceea ce a însemnat stagiunea trecută.

Prețul unui tichet la meciul de mâine costă 30 de lei, biletele putând fi procurate în ziua meciului, de la ora 9.00, la casa de bilete a Sălii ”Lascăr Pană”.

Programul etapei 13, ultima a turului • Sâmbătă, 29 ianuarie: CSM Slatina – SCM Craiova (ora 11.00); CSU Știința București – SCM Gloria Buzău (ora 15.30); CS Dacia Mioveni – HC Dunărea Brăila (ora 17.00); CS Gloria Bistrița-Năsăud – CSM Deva (ora 17.00) • Duminică, 30 ianuarie: CS Minaur Baia Mare – CSM București (ora 11.00, TVR 2) • Miercuri, 9 februarie: CS Rapid București – SCM Râmnicu Vâlcea (ora 18.00, TVR 2). HC Zalău – CS Măgura Cisnădie s-a disputat ieri.