Greti Papiu: Îmi e dor de prezenţa în spaţiul public

Greti Papiu duce dorul interacţiunii cu publicul. Speră ca în acest an să vină în faţa iubitorilor de artă cu o nouă expoziţie personală. Spune că, pentru ea, perioada pandemică a fost una de căutări în spaţiul naturii. Pe lângă zbuciumul interior din postura de artist, Greti Papiu a avut frământările ei în legătură cu coordonarea studenţilor de la artă, mai ales că la secţia Arte Plastice din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare a fost nevoie de suplimentarea locurilor la buget pentru viitorii artişti.

R: Cum e viaţa de artist în perioadă de pandemie?

G.P.: Mi se pare că viaţa de artist suferă mai mult în partea de interacţiune cu publicul. Aici e principala problemă. Altfel, avem mai mult timp să lucrăm, mai ales şcoala fiind online ne-a dat această posibilitate de a lucra mai mult timp, dar se pierde conexiunea cu publicul, pentru că nu am mai avut expoziţii. De exemplu, o fostă absolventă de arte plastice a vrut să îşi facă vernisajul expoziţiei personale. A fost a doua oară când din cauza pandemiei şi-a amânat evenimentul. Îmi e dor de prezenţa în spaţiul public.

R: E spaţiul online propice pentru artişti?

G.P.: Da, e propice. Îi determin pe toţi să îşi expună acolo lucrurile. E singurul spaţiu unde publicul poate interacţiona cu artistul

R: Ce vă inspiră în această perioadă?

G.P.: Acum sunt într-o zonă de căutări în ce priveşte spaţiul naturii. Încerc şi sper să organizez o expoziţie personală cu tema grădinii. Stând într-un spaţiu, aproape de pădure, spaţiul natural s-a regăsit mult în lucrările mele. Natura a fost mereu un refugiu pentru mine în această perioadă de pandemie.

R: Le spuneţi oamenilor să se refugieze mai mult în natură, în frumos.

G.P.: Da, e nevoie să ne căutăm frumosul şi simplitatea din jur. A fost mai greu pentru studenţi să se adapteze în spaţiul virtual, mai ales că la noi la Artă e necesar să ne vedem şi să facem corectura fizic. Am suferit mult cu studenţii în această perioadă. Avem acum ultimele două promoţii, am avut mai mulţi studenţi decât locuri. Suntem 23 de studenţi în anul I. În mod normal aveam 15 locuri. Universitatea ne-a suplimentat locurile la buget.