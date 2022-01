Raluca Făt s-a mutat în casă nouă

Băimăreanca Raluca Făt trăiește și ea o frumoasă poveste de dragoste alături de Ion, din casa Miresei, sezonul 4. Tânăra s-a mutat la iubitul său acasă. Raluca locuiește împreună cu socrii săi. După sărbători a revenit în Maramureș.

„Am făcut primul Crăciun împreună la mine acasă, aici în București. Am mai stat cam 10 zile acasă până la ziua mea, iar după ziua mea am plecat. Am fost la ea acolo în zonă, unde am stat 4 – 5 zile. Am stat la mama, tatăl și bunica ei”, a povestit tânărul la Mireasa – Capriciile Iubirii, de la Antena Stars.Tânărul a rămas impresionat de peisajele spectaculoase, dar și de familia Ralucăi, care l-a primit cu brațele deschise. Mai mult decât atât, fostul concurent a dezvăluit că a fost testat de socrul lui cu mai multe păhărele de hornică. Raluca a ținut să evidențieze faptul că se înțelege foarte bine cu soacra, care o mai ajută la curățenie și mâncare.