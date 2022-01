Blocurile nou construite în Sighetu Marmației se degradează!

Problema locuințelor sociale din Sighetu Marmației persistă de ani de zile. Cu toate că au fost alocați bani din bugetul local pentru finalizarea lucrărilor, ca beneficiarii să poată intra în posesia noilor locuințe sociale, construite la intrarea în municipiu, acestea stau închise și azi, degradându-se pe zi ce trece.

În zona ”Fuchs” din municipiu există două blocuri cu destinația locuințe sociale și un bloc ANL, imobile construite cu finanțare guvernamentală nerambursabilă și care sunt finalizate de câțiva ani, obligația autorităților locale fiind doar privitoare la amenajarea căii de acces, a iluminatului public în zonă, la asigurarea rețelelor de apă și canal, precum și a sursei de încălzire, lucrări neterminate până azi.

”În ianuarie 2020 existau 600 de cereri pentru acordarea unei locuințe sociale. În acel an, comisia responsabilă cu repartizarea acestor locuințe și-a încheiat mandatul în sensul că 104 persoane au obținut punctajul necesar pentru a beneficia de o astfel de locuință socială. Cu toate că repartițiile au fost făcute, oamenii nu pot beneficia de locuințele sociale, deoarece lucrările de care este responsabilă administrația locală nu au fost executate. În continuare, zeci de sigheteni vin în audiențe cu această problemă. Din anul 2020 s-a schimbat și primarul, și Consiliul Local, însă această problemă persistă cu toate că în fiecare an s-au alocat bani pentru execuția lucrărilor (….) De curând, împreună cu consilieri locali ne-am deplasat la fața locului și am constatat că aceste blocuri noi se degradează. Sunt infiltrații de apă în acoperiș, iar fațadele exterioare se deteriorează. Este trist. Anul acesta vom cuprinde din nou în buget sumele necesare pentru executarea lucrărilor, însă sper că nu vom asista încă o dată la o dovadă a neputinței și ignoranței, mai ales că vorbim despre o problemă socială” – a explicat viceprimarul Daniela Onița-Ivașcu.