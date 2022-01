Centrul de îngrijire bătrâni din Coruia se dezvoltă

Inaugurat în urmă cu trei ani, Centrul pentru îngrijirea bătrânilor Coruia evoluează din punct de vedere al serviciilor oferite. Instituția beneficiază de puțin peste 40 de paturi, acestea fiind ocupate.

La finele anului trecut, s-a decis ca serviciile oferite de centru să fie mai complexe, deoarece în urma unei analize a reieșit faptul că kinetoterapia ar ajuta mult bătrânii de aici: ”Am realizat la Săcălășeni un centru de îngrijire bătrâni, frumos, bine dotat. Apoi am constatat că ar fi un lucru benefic să dotăm acest centru și cu servicii de kinetoterapie. Am găsit furnizorii, am alocat resursele să putem oferi bătrânilor și aceste servicii complementare, sigur, doar la recomandarea medicului. Ne adresăm și celor din afară cu noile servicii, atât cât ne permite toată nebunia asta cu pandemia. Intenționăm să dezvoltăm tot mai mult aceste servicii sociale pentru că este o nevoie tot mai acută de ele la nivelul mediului rural din zona noastră, cel puțin”, a precizat Emilian Pop, primarul din Săcălășeni. Lucrările la Centrul de îngrijire bătrâni din Coruia au fost finalizate în anul 2018, cu o întârziere de 5 ani. Proiectul, în valoare de 3,5 milioane euro, a fost realizat prin AFIR şi a cuprins patru componente. Astfel, au fost modernizaţi 11,5 km de drum (1 milion euro), au fost făcuţi 3 km de canalizare (800.000 euro), în timp ce pentru Centrul de bătrâni, ultima componentă care trebuia realizată, s-a alocat iniţial suma de 1,5 milioane euro. Banii nu au fost de ajuns, aşa că administraţia locală a alocat încă un milion de euro pentru finalizarea centrului, din bugetul propriu.