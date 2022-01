Şanse la turism în Băiuţ, nu poveşti

Toată lumea visează să facă turism. Toată lumea crede că are “potenţial turistic”. Unii au, alţii doar visează şi povestesc. O şansă nesperată se dă, aparent anul acesta, comunei Băiuţ, greu afectată de închiderea mineritului, apoi de exodul populaţiei.

Autoritatea locală spune că au promisiuni ferme atât de investiţii guvernamentale, cât şi de investitori!

“Consiliul Judeţean ne-a promis că ne sprijină pentru a reabilita drumul spre Văratec, spre releu şi dincolo, cu trecere pe Valea Sasului, în Botiza. A fost drum al minei, treceau odinioară maşini cu muncitori” – spune primarul Viorica Maciuc.

Dar situaţia pare să avanseze şi pe alt front.

“În zona Handal, avem discuţii cu investitori care ar deschide o pârtie de schi aici. De asemenea, am fost contactaţi de persoane interesate de izvoarele minerale de pe Tocila, pentru băi” – spune viceprimarul Cecilia Pintea.

Sigur, mai trebuie lămurit statutul acelui drum de Văratic, care o fi el DJ 109U, dar în realitate e parţial forestier şi parţial industrial, deschis odinioară de REMIN!

Chiar şi aşa, primii paşi se fac, după recentul concurs de offroad şi enduro pe zăpadă. În februarie se pregăteşte un concurs de lenkere exact pe Văratec.

Băiuţul mai are acel loc de picnic de pe Tocila, unde au loc, de ani mulţi, festivaluri ale motocicliştilor maramureşeni, mai are superba trecere din Strâmbu spre Cavnic, dar şi sătucul Poiana Botizii, cel cu Peşteră cu Oase, izvor pulsatoriu şi pădure seculară protejată în patrimoniul UNESCO!!!