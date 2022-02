Moiseiul își face potecă pe Pietrosul și pârtie de schi!

Odată cu clasificarea drept localitate turistică, Moiseiul trebuie să-și joace cartea. Deja un pas e făcut, apar pensiuni, sunt deja aproximativ 300 de locuri de cazare acolo, mai cu seamă deservind turiști ce vin la schi sau la Mocăniță și caută cazare mai ieftină. Deocamdată. Primarul Grigore Tomoioagă vede însă o dezvoltare a ofertei locale. Și ne-o explică.

„Anul acesta facem și reabilităm casa memorială a eroilor de la Moisei. Apoi, am făcut un plan pentru propriile trasee turistice, inclusiv deschiderea unei poteci a noastre spre vârful Pietrosul. E cel mai scurt traseu, pe la noi. Și Ponorul e tot pe teritoriul Moiseiului, nu văd de ce nu l-am pune în valoare. Gândim și un telescaun de la mănăstire spre Măgura, unde am face o pârtie mai mică de schi. Mănăstirea ne-a oferit deja un loc de parcare imens, sute de mașini încap. Avem nevoie de propria ofertă turistică, pentru a ține turiștii aici. Sigur, n-au decât să viziteze, să meargă, dar să avem și noi ce arăta. Tot la Măgura am ajustat și cură­țat o cascadă, urmează o alta tot aici. Vom pune și filigorii și locuri de picnic acolo”, spune edilul Moiseiului. Mai există câteva atuuri, ținute deocamdată secrete, la Moisei. Însă așezarea între două localități cu obiective turistice consacrate deja este un atu de care trebuie să te folosești, iar propria ofertă vine ca un plus. Un traseu din Moisei spre vârful Pietrosul, apoi o pârtie de schi, fie ea de mici dimensiuni, ar alinia comuna cu orașele vecine. S.R.