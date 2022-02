Atelier de reparat biciclete și educație rutieră

„Edu-Bike Workshop” este noul program al Asociației „Pirita Children”. În cadrul acestuia, adolescenții din Pirită vor avea posibilitatea de a învăța să repare o bicicletă, de a avea o educație rutieră și de a petrece timp într-un spațiu modern cu alți adolescenți din oraș, pasionați de ciclism.

„Printr-un parteneriat cu Liceul «Aurel Vlaicu» din Baia Mare, am obținut o sală de clasă pe care am amenajat-o cu ajutorul financiar al Asociației «Cross to Romania». Mulțumim mult, Johan Degrieck! Decorul sălii a fost conceput și realizat de un grup de elevi de la Liceul de Artă din Baia Mare împreună cu doi dintre băieții noștri, Gabi și Samuel. Le mulțumim mult pentru efortul și creativitatea lor”, anunță Claudia Costea, fondator Asociația „Pirita Children”. Săptămâna asta, va fi definitivat și făcut public programul săptămânal al atelierului. Acesta va fi deschis (gratuit) oricărui adolescent pasionat de biciclete din oraș.