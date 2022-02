Localitatea cu peste 400 km de deszăpezit!

Orașul Borșa este frumos iarna, mai ales în zona complexului turistic, însă zăpada nu este la fel de bună și pe străzile orașului. Astfel, din cauza ninsorilor abundente căzute în ultimele săptămâni, administrația locală are de furcă cu deszăpezirea drumurilor. Și acestea nu sunt puține, însumând sute de kilometri!

Mașinile de deszăpezit ar putea face echivalentul drumului Baia Mare – Cluj-Napoca de peste 2 ori și tot nu ar termina de deszăpezit toate străzile din Borșa: „Utilajele de deszăpezire lucrează non-stop când e cazul, pe majoritatea străzilor din Borșa. Mai sunt mici probleme sesizate de cetățeni în timp real, la care încercăm să trimitem în cel mai scurt timp utilajele, însă când sunt ninsori abundente, iar zona pe care trebuie să o deszăpezim e așa de vastă, aproape 400 km de drumuri de curățat, e destul de greu de acoperit, dar în proporție de 90% reușim să acoperim la timp suprafața și lumea să fie mulțumită. Din păcate e foarte multă zăpadă, s-a tot aruncat de o parte și de alta a drumului astfel că drumurile s-au îngustat. În zonele aglomerate am trimis utilajele și am transportat zăpada. Am făcut asta din zona centrală, din Baia Borșa și de la Complexul turistic. Continuăm aceste acțiuni și zilele următoare, atâta timp cât vremea o va impune”, a precizat Ion Sorin Timiș, primarul din Borșa.