Start nou la colectare aparate electrice

În această perioadă, Primăria Municipiului Baia Mare împreună cu The Green Project, Organizația Colectivă Eco Positive și partenerii locali – Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului și Camera de Comerț și Industrie – desfășoară o campanie sub îndemnul NOU START LA COLECTARE, care are ca obiectiv informarea și colectarea responsabilă a deșeurilor electrice în Baia Mare și județul Maramureș

Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile, corpuri de iluminat, care nu mai sunt utilizate, intră în categoria DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice) și trebuie reciclate.