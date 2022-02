Cronica de film • Nici măcar numele uriașe nu garantează calitatea!

A devenit deja o modă între producători, să aducă vreo două nume mari într-un film pe care îl vor musai de succes. Din păcate, asta nu garantează calitatea, ba nici dacă aduci ditamai regizorii!

Cel mai bun exemplu, cel mai grăitor, este mult-așteptatul “House of Gucci”, despre care s-a vorbit enorm. Într-adevăr, povestea e una interesantă, ce a făcut vâlvă în anii 70. Dar câți și-o mai amintesc? Drept pentru care a fost implicat regizorul Ridley Scott (Alien, Gladiator, Robin Hood, Kingdom of Heaven etc) și o pleiadă de actori mari, gen Al Pacino, Jeremy Irons, ori Salma Hayek. Din păcate, filmul nu reușește să te țină legat de ecran. E genul de la care te poți ridica liniștit să-ți faci un sandwich, că nu pierzi nimic important. Cât despre actorii principali, cu toată complezența necesară, dar nu conving. Nici Adam Driver(Star Wars, Last duel), nici Lady Gaga, care oricât s-ar căzni, nu va fi o mare actriță niciodată. Tocmai pentru că se căznește… Nici măcar Jared Leto, un actor dealtfel excelent, nu strălucește în povestea dramelor și conflictelor din familia Gucci. Degeaba își pune Jeremy Irons la bătaie șarmul lui nobiliar. Degeaba ridică vocea, în stil deja clasic, Al Pacino. E un film decent și atât, mult-mult sub așteptări! Și sub distribuție.

Undeva în aceeași zonă se află și recentul “Nightmare Alley”, o poveste de altfel interesantă a infamiei din spatele bâlciurilor, a circurilor, a profitorilor de la început de secol 20. Ei, la filmul acesta nu mai pleci să-ți faci sand­wich… dar nici nu te lipește de scaun, nici măcar la figurat. Da, e regizat superb de legendarul Guillermo del Torro (Hellboy, Pacific Rim, Pan’s labyrinth, etc). Are și acțiune și surprize. Dar tot nu e un film care va face istorie, deși aduce mult cu odinioară iubitul serial Carnivale, dar şi cu straniul Shutter Island al lui Martin Scorsese. Ceea ce face însă diferența față de anteriorul film, este jocul actoricesc. Bradley Cooper (A star is born, American Sniper) este strălucitor, secondat de impresionanții Willem Dafoe, Ron Perlman, Cate Blanchett sau Toni Colette, cu roluri și prezențe scenice greu de ignorat. Un film neo-noir superb jucat și bine regizat, de la care, totuși, așteptai cumva mult mai mult! Filmul a adunat 14 premii și 82 de nominalizări. Anteriorul amintit, House of Gucci, are 6 premii și 62 de nominalizări.