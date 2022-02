14 proiecte mari de investiţii în derulare la Târgu Lăpuş

Administraţia publică din Târgu Lăpuş nu va avea odihnă anul acesta, deoarece are în derulare o serie de proiecte importante pentru comunitatea lăpuşeană.

Cum se încălzeşte vremea, constructorii vor intra pe şantiere, spune edilul oraşului. „La început de an ne concentrăm pe definitivarea contractelor de execuţie aflate în derulare. Avem 14 investiţii cu finanţarea asigurată. Toate sunt trecute prin etapa de contractare şi asumare de către constructor a execuţiei lucrării. Când vremea o va permite, se vor apuca de treabă. Printre acestea se regăsesc: Centrul multifuncţional de servicii sociale (parte integrantă a unităţii medico-sociale) – finanţat prin POR; avem pe infrastructura pietonală un alt proiect, tot pe POR, în zona centrală, pe lângă drumul DN 18B, spre Rohia şi conex, strada Stadionului; o altă investiţie este legată de extindere/reabilitare grădiniţă în Rogoz, pe extinderea infrastructurii educaţionale, unde se lucrează deja. Mai avem construcţia unei grădiniţe în localitatea Răzoare. Există şi proiectul de eficientizare energetică în ceea ce priveşte iluminatul public. În toate cele 13 sate aparţinătoare oraşului, becurile vechi au fost înlocuite în proporţie de 90% cu lămpi led, economice. Mai menţionez şi proiectul cu panourile fotovoltaice, instalate pe acoperişurile instituţiilor publice din oraş – este pe final, sau construcţia şi dotarea aşezămintelor culturale din satele Inău şi Fântânele. La Inău am predat amplasamentul. Când ne permite timpul, începe şi construcţia efectivă” – a precizat primarul Mitru Leşe.