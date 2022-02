Înapoi la epoca lopeţii?

Am revăzut recent o scenă în municipiul re­şedinţă de judeţ, pe care am fi vrut s-o uităm. Abordarea „mere’ şi aşa” nu s-a terminat însă, indiferent câtă vreme trece.

Pe o străduţă din oraş, una din cele ce avusese lucrări în toamnă, dar şi afectată de îngheţul/ dezgheţul ce generează deja gropi masive prin oraş (subiect asupra căruia evident vom reveni…), o echipă de drumari asfaltau…cu lopata. Şi cu arzătorul de gaz. Lipsea doar „măturica din gard”, o creangă ruptă din imediata apropiere, cu frunze preferabil, cu care să împrăştie smoala în groapă înainte de a bătuci asfaltul cu lopata. Să ţină măcar până pleacă de acolo…