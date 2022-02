Primăria Șomcuta Mare și-a achitat datoriile

Cu toate că anul 2021 a fost unul greu pentru toate administrațiile locale, Primăria Șomcuta Mare a reușit să scape de datoriile acumulate în anul precedent. În același timp, autoritățile locale au și asigurat finanțarea necesară pentru a continua proiectele începute.

”2021 a fost un an plin, foarte greu din punct de vedere al implementării proiectelor, dar printr-un efort destul de mare, printr-o implicare a celor din primărie, am reușit să achităm datoriile pe care le-am acumulat în 2020. Anul acesta avem în derulare proiectul mare de 5 milioane de euro, ce cuprinde reabilitarea a 9 străzi, plus zona centrală unde facem trotuare, parcări, rigole pentru eliminarea apelor pluviale. De asemenea, cinematograful, care va deveni o sală de spectacole modernă, la standardele zilelor noastre”, a explicat Gheorghe Buda, primarul Orașului Șomcuta Mare.