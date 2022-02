Și anul acesta, anumite persoane cu handicap își pot deconta combustibilul pentru mașina personală

Încă din anul 2020, autoritățile au decis ca anumite persoane cu handicap să poată alege între decontarea combustibilului pentru mașina personală și utilizarea, în mod gratuit, a mijloacelor de transport în comun. Decontarea pentru combustibil este posibilă și anul acesta. Care sunt persoanele care pot beneficia de această facilitate și care este procedura prin care banii pentru combustibil pot fi decontați?

Prin Legea nr. 145/ 2020 s-a introdus ideea că persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale.

În acest sens, cele două facilități nu pot fi acordate în mod simultan, iar sumele decontate pentru combustibilul mașinii persoanele nu pot depăși 1.500 de lei pe an, în cazul persoanelor cu handicap grav, și 750 de lei pe an, pentru persoanele cu handicap accentuat. Numărul călătoriilor interurbane, cu trenul, de care poate beneficia o persoană cu dizabilități într-un an nu poate fi mai mare de 24, respectiv 12.

Important de știut este și că decontarea combustibilului este posibilă doar pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, nu și pentru cele cu handicap de gradul III.

În ceea ce privește procedura de decontare a banilor pentru carburant, aceasta se face prin depunerea la autorități a unei cereri în acest sens. Cererea de decontare cuprinde o declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, precum și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, iar aceasta se depune la direcția generală de asistență socială și protecția copilului, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei.

Mai mult, decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

Potrivit unor clarificări făcute anul trecut de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, călătoriile cu microbuzul sau cu taxiul nu sunt decontate, însă dacă persoana cu handicap roagă pe cineva să o transporte cu mașina, combustibilul se decontează.