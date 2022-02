Acțiuni în domeniul sănătății în Boiu Mare

Autoritatea locală din Boiu Mare întreprinde, în aceste zile, mai multe acțiuni pe linie de sănătate și prevenție: „Am aprobat dublarea orelor de teren a asistentului medical comunitar. Astfel persoanele în vârstă și bolnavii vor beneficia de îngrijire sporită. Am cumpărat și 200 teste de glicemie. Doritorii vor beneficia gratuit de astfel de analize. Efectuăm, de asemenea, teste de covid gratuite. Trusa de prim ajutor a asistentului medical a fost echipată cu cele necesare, inclusiv aparat de măsurat tensiune performant și puls­oximetru. Am solicitat o echipă mobilă pentru doritorii de vaccin anticovid la dispensarul uman din Boiu Mare, echipă îndrumată de dr. Dorca Dorel. Programări la tel: 0746329287. Pentru dispensarul nostru uman, consilierii locali au aprobat sistem de încălzire pe gaz. Am intabulat în acest sens clădirea și am depus proiectul de racordare la gaz. La această oră (n.r. 15 februarie) avem înregistrate două cazuri cu covid în comuna noastră”, au explicat cei din primărie.