Lectură și muzică la Grădinița „Otilia Cazimir”

Grădinița cu Program Prelungit „Otilia Cazimir” Baia Mare a sărbătorit Ziua Națională a Lecturii prin activități deosebite.

La Grupa mare – Step by Step (educatoare Pintilie Corina), a fost invitată să citească o poveste directoarea grădiniței, prof. Georgeta Trif, iar activitatea s-a încheiat cu savuroase discuții purtate cu viitorii școlari care au concluzionat că doar „Cine are carte are parte!” La grupele mici, educatoarele Duma Maria și Mare Neluța au împletit lectura cu muzica, creând momente de mare emoție copiilor. De asemenea, educatoarele Lazăr Sanda și Sebok Katalin au rotit copiii la centre de lectură și s-au desfătat cu imaginile atrăgătoare ale cărților. Activități speciale au fost bifate și la celelalte grupe ale grădiniței, coordonate de educatoarele: Ivanciuc Cristina, Purcar Anca, Sabadâș Alina și Bancoş Loredana.