O avalanșă a distrus cabana Puzdrele din Borșa!

Aparent în noaptea de joi spre vineri, săptămâna trecută, o avalanșă de mari dimensiuni, cu o lungime de aproape 1000 de metri și coroana de 500 de metri, s-a pornit de pe fața estică a vârfului Puzdrele din munții Rodnei, de la aproximativ 1.900 metri altitudine. A distrus cabana de acolo (a lui Gavril Grec, fost primar în Borșa), fapt confirmat și de directorul Parcului Național Pietrosul Rodnei, Mihaela Lucia Poll.

„Credem că joi noaptea s-a petrecut. Vineri dimineață era distrusă cabana. Nu a fost nimeni acolo, cam de un an-doi nu mai rămânea nimeni pe timp de iarnă. Da, noi am avut o problemă inițial cu construcția, era ilegală, fără acte, dar anul trecut am decis să încercăm să ajutăm și să îl punem în legalitate cu ea, ba chiar gândisem un traseu turistic încolo, de la telegondolă de sus spre cabană, apoi cu coborâre spre Borșa sau continuare spre alte trasee”, spune directorul Parcului.

O altă situație de legalitate o are conducerea Parcului cu acea stranie construcție din Pasul Prislop, acea cazemată ce se vrea punct de informare turistică, pentru care s-a ajuns deja la Curtea de Apel din București. Cât despre avalanșă, se pare că nu a reușit să se apropie nimeni încă de cabană pentru a evalua distrugerile, deși un grup de tineri borșeni ar fi încercat să ajungă cu snowmobilele.Ar putea fi una dintre cele mai mari avalanșe petrecute în Maramureș în ultimele decenii, potrivit amplorii frontului.