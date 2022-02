Daruri inedite pentru luna martie la Mărţişor cu Dor

O nouă ediţie a Târgului „Mărţişor cu Dor” vă aşteaptă în perioada 26-28 februarie, în intervalul orar 9-20, la Galeria Várvédő (Baia Mare, str. Crișan 6/1). Organizatorii de la Asociația NOD vă așteaptă ca de fiecare dată cu o ofertă de mărţişoare unice, dar şi cadouri inedite, toate lucrate manual.

Daruri colorate

În premieră, la târg vine Katinka Hagedus cu sacoşe pictate, vesele şi colorate. „Ideea de a picta sacoşe mi-a venit când mă gândeam că nu-mi place să merg la cumpărături cu poşeta, dar nici cu plasa. Şi aşa, m-am gândit că pot să-mi fac chiar eu o sacoşă veselă şi colorată. Mai mult, de mărţişor şi ziua femeii, mi se pare un cadou drăguţ şi practic, de care te poţi folosi zilnic”, a spus Katinka.

Puşa Sav aduce daruri inedite, create din fire colorate şi cu „acul meu curb”. „Mă număr printre cei care creează şi visează, fiind atrasă încă de mică de andrelele mamei pe «muzica» cărora adormeam, firele colorate şi inventivitatea mamei mele ce me­reu iz­butea să facă atâtea şi atâtea lu­cruri frumoase. Începutul artistic şi-ar găsi cu uşu­rinţă locul într-o poveste pentru copii. Este vorba despre un ursuleţ făcut de mama mea ce mă asculta şi mai ales îmi «vorbea» pentru că pusese în el o nucă şi în nucă un bob de mălai. L-am iubit mult şi nu am uitat niciodată de iubirea ce o nutream pentru acele jucării moi, colorate, croşetate, tricotate ce prindeau viaţă din fire, andrele sau cum îmi place mie să-i spun croşetei ACUL MEU CURB. Creaţiile mele de azi vizează mai multe categorii de vârstă, accesorii cu tematica fiecărei sărbători şi cadouri pentru cei dragi”, a adăugat Puşa Sav.

„Credenţul Ancuţei” este prezent şi la actuala ediţie a evenimentului. Cele mai îndrăgite creații din „Credenţul Ancuţei” au fost și sunt „pă­pu­șile cu suflet” – o colecție de pă­puși inspirate din copilăria mea, realizate din pânză, fire și mărgele.

Bijuterii – mărţişoare

Andreea Șchiopu, creatoarea brandului Cherish Ceramics, face bijuterii cam de prin 2005. Creațiile sale sunt rezultatul multor ani de experimentare cu diferite materiale ceramice, iar forma finală trece prin multe etape de rafinare înainte să devină „pret-a-porter”. „Co­lecția de primăvară 2022 se numește «Poezia Cercului» și constă în forme libere, asimetrice, abstracte, definite de minimalism, dar care au ca origine simbolistica cercului, a ciclului timpului, soarele, mișcarea planetelor în jurul soarelui, și ritmurile esențiale ale universului. Câteva detalii de ordin tehnic sunt întotdeauna bine venite: am ales să folosesc îmbinări de argint și inox pentru toate piesele, oferind confort celor ce vor alege să le poarte. Ce îmi doresc de la această colecție este să vă aducă un plus de culoare și frumusețe cotidianului, să vă întregească ținutele spirituale nu doar cele fizice și să vă binedispună”, a precizat Andreea Şchiopu.

Brandul Lipo Iri este prezent la târg. Irinel, creatoarea mărţişoarelor, aduce în acest an „o colecție de obiecte decorative sub formă de broșă, lucrate manual cu mult drag, dintr-un material cald, lemnul, și cu accente de culori vii, pregătită cu gândul la natura / mediul din jurul meu și inspirată din simboluri ce mă fac să visez la primăvară, soare și nuanțe de verde. Sunt obiecte mici ce vorbesc despre momente mari, amintiri ce prind viață prin povești unice. Sper să vă aducă o picătură de primăvară sau să le dăruiți celor dragi să îi bucure; astfel, fiecare obiect își va găsi omul și povestea potrivită”.

Scenografa Iza Tărţan s-a gândit la o colecţie de mărţişoare pentru toate vârstele. „Colecţia de mărţişoare din anul acesta este gândită pentru toate vârstele – pentru copilul din fiecare din noi. O broşă realizată din piele, purtabilă şi pretabilă zi de zi. Un mărţişor simbol, plin de semnificaţii, care ne va aminti cât de speciali şi de unici suntem, un compliment subtil oferit celui căruia îi este dăruit: ursul – simbol al puterii, curajului; elefantul – simbol al norocului, al înţelepciunii; bufniţa – simbol al inteligenţei; pasărea – simbol al libertăţii, eternităţii; unicornul – simbol al purităţii, inocenţei”, a explicat Iza Tărţan.

Maria Brete vine cu ai ei „Zorele colorate”. „Prin această colecţie îmi exprim cu ajutorul acului şi aţei trăirea lăuntrică trezită de minunea numită Primăvară”. Rebeca Rafael este un brand de bijuterii, în spatele căruia se află un cuplu pasionat de creație și frumos. „Pentru noua colecție natura reprezintă un punct de referință și principala sursă de inspirație. Are un design organic, inspirat din delicatețea și fragilitatea unei flori, evocând spiritul naturii”. Ileana Horoba Danci ne invită să admirăm „însemne”, „o colecţie de mărţişoare-bijuterie care îmbrățișează armonios două materiale foarte dragi nouă: lemnul și porțelanul. Şnurul este din lână naturală toarsă, vopsită și împletită manual. Fiecare mărţişor are ac de broşă, iar ulterior poate deveni o bijuterie versatilă, ușor de purtat la rever, pălărie, geantă sau în orice alt fel vă inspiră”. La rândul său, Alina Pintea, din Cluj-Napoca vă propune o colecţie nouă de mărţişoare. „Fac mărțisoare încă din perioada studenției și pentru mine este o bucurie și o provocare în fiecare an să pregătesc o colecție nouă și să mă gândesc ce vreau să transmit prin ea. Anul acesta am pornit de la natură fiind curi­oasă de mo­dul în care vegetația prinde viață în fiecare an, cum putem învăța despre sustenabilitate de la natură, cum am putea să o protejăm și să o îndrăgim responsabil”.