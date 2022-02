Spin-off, aluzie la cultura noastră cinematografică?

Ce n-ar face Hollywoodul pentru noi… ar fi în stare să ne readucă Dallasul, să recicleze fiecare revistă de benzi desenate, fiecare supererou, ca să ne facă să consumăm. Film, publicitate. Dar există şi abordări inteligente, mai mare dragul. Printre ele, acel spin-off, un fel de plecare de la sursă spre alt film, alt serial. Fie şi cu un personaj secundar, însă unul plăcut publicului. Tocmai se petrece iar, într-un caz e flagrant, în altul elegant. Dar înainte, puţintică istorie…

Printre cele mai reuşite filme ce s-au desprins din original trebuie amintit Logan, serios şi credibil, desprins din seria X Men. Dar şi nebunaticele Deadpool! Sau simpaticul Fantastic beasts, extras din şirul Harry Potter. Evident, in­tră şi nenumăratele filme de după Star Wars, unele chiar reu­şite. Şi la animaţii a reuşit fenta, din Despicable me s-a extras Minions, cu mare succes. Din seria Shrek a ieşit acel simpatic Puss in boots, cu vocea lui Banderas. Apoi, din uşurelul Spy kids a reieşit Machete cu un Danny Trejo sângeros, dar haios. Din seria Rocky s-a extras Creed şi mai urmează. Credeţi că serialele au scăpat? Nici vorbă… din Hercules s-a întrupat serialul Xena, din Buffy a reieşit ceva mai seriosul Angel. Din Cheers ne-am ales cu Frasier. Din excelentul Breaking Bad ne-am ales cu Better call Saul. Din adolescentinul Vampire diaries a ieşit mai elegantul The originals.

Şi ajungem în prezent. Unde, recent, după excelentul serial Mandalorian, inspirat din universul Star Wars, a mai ieşit un serial, The book of Bobba Fett. Ce ziceţi că funcţionează şi în sens invers, probabil o fi spin-out? Dat fiindcă n-a avut prea mare succes, în final de Bobba Fett a apărut Mandalorian şi au făcut o mare ciorbă, din care telespectatorul a plecat mai nedumerit decât a intrat! Petrecută în ultimele săptămâni! La fel, simpaticul serial Yellowstone, un fel de western modern, cu aluzie la Dallas şi cu Kevin Costner în rol principal, a făcut trimitere la…proaspătul serial western “1883”! Şi el bun. Reuşit şi cu nume interesante de la veteranul Sam Elliott la starurile country Faith Hill şi Tim McGraw. Altfel spus, o mână de scenarişti curajoşi se joacă de-a cultura cinematografică cu noi! Şi nu ne supărăm! Decât atunci când reîncălzesc ciorbe sau exagerează în a face (super)eroi neinspiraţi şi nefericiţi. Deşi… Deadpool şi Hancock cu un erou Will Smith burtos şi beţiv ne-au convins!!!