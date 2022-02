Cronica de film străin • Mai vinde sexul un film sau nu? Da, dar cu tâlc!

Filmul a avut întotdeauna câte un cârlig, cu care a atras lumea. Răzbunarea, umorul, dar mai ales sexul au vândut film de când… e filmul o artă. Anul cinematografic 2021 nu face excepție, dar cu observația că… deja se joacă elegant. Luăm în calcul două din filmele străine nominalizate la Oscar.

“Drive my car” e un film japonez interesant, fie el lipsit de acțiune. Nu și de drame. Spune povestea unui actor de teatru ce se luptă între sentimentele contradictorii pentru nevasta ce-l înșală, apoi… dispare și dorința de a regiza Unchiul Vanea a lui Cehov. Leitmotivul filmului? În niciun caz sexul, cât mașina lui veche și roșie, ce-l însoțește mai ceva ca nevasta. Ca un fetiș. Orice i se întâmplă, mașina lui e acolo. Lustruită. Filmul se bazează pe o nuvelă de succes în Japonia, ușor erotică, la fel ca gândurile și scenariile împărtășite de soția eroului nostru. Dar și cu trimitere la Șeherezada. Interesant e că filmul a reușit să ofere o magie care nu-ți permite să-l lași baltă, în ciuda a aproape 3 ore lungime. Filmul e nominalizat la 4 Oscaruri și are 62 de premii și 95 de nominalizări…

“Madres Paralelas” e cel mai nou film al rasatului și răsfățatului regizor spaniol Pedro Almodovar, nominalizat la două Oscaruri. Povestea începe direct, cu două mame ce nasc în paralel, rămân prietene, în ciuda dramelor ce le însoțesc. Apoi devin ceva mai mult decât prietene. Almodovar, nu? Facem tot posibilul să nu scăpăm surpriza filmului. Două mame singure, una sigură pe ea, cealaltă o adolescentă speriată. Zece ani a lucrat Pedro pe poveste, inclusiv a arătat idea de afiș în alt film al său din 2009. Dar a meritat așteptarea. Mai ales că filmul e înnobilat de una din mame, însăși Penelope Cruz, excelent rol, dar și de Aitana Sánchez-Gijón. „Parallel mothers” mai are 14 premii și 69 (…nu?) de nominalizări.