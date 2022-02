Festivalul de șah ”Tinerii Lei” Baia Mare, la a II-a ediție

În perioada 18-20 februarie, la Hotelul Seneca din Baia Mare, s-a desfășurat Festivalul de șah ”Tinerii Lei” Baia Mare, ediția a II-a. La competiție s-au prezentat foarte mulţi participanți – 112, de la 34 de cluburi de șah din trei țări, România, Ungaria și Moldova.

Rezultatele concursului

• Clasament General: 1. Robert Tamaș Lazin – LPS Satu Mare; 2. Dan Călin Ambru – ACS Samus Șah Club Cluj-Napoca; 3. Cristinel Șorbun – Club Șah Caissa Miercurea Ciuc; 4. Sergiu Bejan – Republica Moldova; 5. Doru-Marius Farcaș – ACS Napocensis Activ Cluj-Napoca.

• Băieți, categoria sub 8 ani: 1. Kovacs Balazs – CSM Satu Mare; 2. Mihai-Andrei Savu – ACS Tinerii Lei Baia Mare; 3. Alexandru Daniel Pașca – ACS Tinerii Lei Baia Mare.

• Fete, categoria sub 10 ani: 1. Sara Maria Șunea – LPS Satu Mare + ACS Tinerii Lei Baia Mare; 2. Miruna-Maria Covaci – LPS Satu Mare + ACS Tinerii Lei Baia Mare; 3. Andreea-Nuria Cristurean – CS Șah Club Potaissa Turda.

• Băieți, categoria sub 10 ani: 1. Zeno-Andrei Ponta-Făcăleț – ACS ”Șahistul Pecica”; 2. Abel Kovacs – CSM Satu Mare; 3. Ștefan Aurelian Butuza – CSȘ Târgu Mureș.

• Fete, categoria sub 12 ani: 1. Maia-Rut Moldovan – CSM Cluj-Napoca); 2. Lavinia-Elena Filipan – ACS ”La Bunicu” Baia Mare; 3. Medeea Destina Ioana Brumar – ACS ”Șahistul Pecica” – ACS ”Șahistul Pecica”.

• Băieți, categoria sub 12 ani: 1. Marian-Gabriel Mureșan – LPS Satu Mare + ACS Tinerii Lei Baia Mare; 2. Dominik Seletye – CSM Satu Mare; 3. Alex Chira – ACS Tinerii Lei Baia Mare.

• Fete, categoria sub 14 ani: 1. Carla Coman – Săcălășeni; 2. Dalina-Silvana Șufan – CS Sînandrei (Timiș).

• Băieți, categoria sub 14 ani: 1. Peter-Ștefan Erdodi – ACS Tinerii Lei Baia Mare; 2. Ioan-Alexandru Iuga – LPS Satu Mare; 3. Andrei-Vasile Mureșan – Săcălășeni.